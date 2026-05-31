31 мая 2026, воскресенье, 21:59
Польские локомотивы бизнес-класса сняли с маршрута из Минска в Могилев

  31.05.2026, 21:38
Польские локомотивы бизнес-класса сняли с маршрута из Минска в Могилев
Фото: БЖД

Причиной называется внеплановый ремонт.

Польские дизель-поезда PESA 731M временно выведены из эксплуатации на отдельных маршрутах, сообщили в телеграм-канале Белорусской железной дороги (БЖД).

Изменения коснулись поездов межрегиональных линий бизнес-класса, курсировавших между Минском и Могилёвом. На время отсутствия дизель-поездов их заменят составы с локомотивной тягой.

В частности, замена затронула рейсы №742/741 Минск — Могилёв — Минск, №746 Минск — Могилёв, а также №742 Минск — Могилёв.

В БЖД уточнили, что пассажирам, ранее приобретшим билеты в бизнес-класс, будет компенсирована разница в стоимости проезда при обращении в билетные кассы.

Причиной временного снятия поездов с маршрутов назван внеплановый ремонт подвижного состава. В организации принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

