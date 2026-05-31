Зеленский рассказал, что написал в письме Трампу 1 31.05.2026, 22:16

Владимир Зеленский

фото: president.gov.ua

Президент Украины надеется на ответ главы Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в недавнем письме к американскому коллеге Дональду Трампу запросил лицензию на производство антибаллистических ракет Patriot.

Об этом он сказал в интервью CBS News, записанном 29 мая.

Журналистка Маргарет Бреннан спросила Зеленского, получил ли он ответ на свое письмо. Президент Украины сказал, что надеется на это, и отметил, что попросил американскую сторону дать Киеву лицензии для увеличения производства ракет Patriot

«У Германии сейчас есть определенные лицензии», — отметил Зеленский. И подчеркнул: «Это будет очень полезно для нас, это будет очень полезно для Ближнего Востока, для всех, кому Соединенные Штаты решат помочь».

Дефицит перехватчиков для баллистических ракет растет, констатировал Владимир Зеленский.

«Конечно, одной из причин является ситуация на Ближнем Востоке с иранской войной… Я надеюсь, что прекращение огня будет длительным и прочным миром», — сказал он. Однако напомнил, что в Украине нет прекращения огня, а Россия увеличивает собственное производство баллистических ракет на фоне дефицита средств противоракетной обороны.

«Я знаю все компании в Соединенных Штатах, это большие компании, но только Соединенные Штаты могут производить такое количество. 60, 65 ракет в месяц для сегодняшних вызовов — это ничто. Россия это знает, это не секретная информация. Нам нужно расширить производство», — заявил Владимир Зеленский.

