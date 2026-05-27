Зеленский отправил Трампу и Конгрессу США срочное письмо
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Стало известно его содержание.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил срочное письмо руководству США, в котором предупредил об обострении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств для перехвата баллистических ракет. Об этом 27 мая сообщило Kyiv Independent, впоследствии эту информацию подтвердил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

Обращение адресовано президенту США Дональду Трампу. Его также передали в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса США.

В письме Зеленский подчеркнул, что Украина все больше зависит от партнеров в защите от ракетных ударов страны-агрессора РФ, а в части противоракетной обороны – почти полностью от Соединенных Штатов. Отдельное беспокойство вызывают ограниченные запасы перехватчиков зенитных ракетных систем Patriot и других западных комплексов.

Зеленский отметил, что темпы поставок вооружения через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины, не соответствуют уровню угрозы со стороны России.

Также в обращении содержится призыв к США и Конгрессу оставаться вовлеченными в поддержку Украины и содействовать поставкам дополнительных систем ПВО, в частности ракет Patriot PAC-3.

Глава государства подчеркнул, что небо над Украиной можно защитить.

Журналист Axios Барак Равид опубликовал в соцсети X фото письма Зеленского. Литвин подтвердил его подлинность.

