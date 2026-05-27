На гродненских пляжах появилась необычная техника 2 27.05.2026, 21:28

Фото: nashaniva.com

Она будет работать все лето.

На пляжах в Гродно появилась необычная техника, которая привлекла внимание жителей. Внешне она напоминает сельскохозяйственные машины, но используется совсем для других целей, пишет пресс-служба Гродненского горисполкома.

Это машина — специальное оборудование для механической очистки песка. С его помощью просеивают песок, чтобы удалить камни, мусор и другие посторонние предметы.

Работы уже проводятся в том числе на пляже Юбилейного водохранилища. Техника после модернизации может удалять даже мелкие элементы — например, куски ракушек, мелкие камешки и мелкий мусор. Благодаря этому повышается качество уборки и безопасность для отдыхающих.

Такие работы планируют продолжать в течение всего купального сезона. Власти также просят людей поддерживать чистоту и не оставлять после себя мусор.

