27 мая 2026, среда, 20:55
В Беларуси запретных мест для курения станет больше

  • 27.05.2026, 20:51
Фото: Depositphotos

Какие хотят добавить.

В Беларуси хотят расширить список мест, где будет запрещено курение.

Проект закона, который ужесточит правила для курильщиков, сейчас согласовывают с государственными органами. Об этом на пресс-конференции ко Всемирному дню без табака рассказала заведующая отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

Предполагается, что запретными местами для курения станут входные группы многоквартирных домов и общежитий.

Сотрудники центра с начала 2026-го взяли под наблюдение общественные места, где курение уже запрещено. Когда полученные данные проанализируют, решат, нужно ли усиливать контроль за соблюдением запрета.

Также в проекте закона предусмотрели усиление ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков.

