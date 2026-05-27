В Беларуси запретных мест для курения станет больше
- 27.05.2026, 20:51
Какие хотят добавить.
В Беларуси хотят расширить список мест, где будет запрещено курение.
Проект закона, который ужесточит правила для курильщиков, сейчас согласовывают с государственными органами. Об этом на пресс-конференции ко Всемирному дню без табака рассказала заведующая отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.
Предполагается, что запретными местами для курения станут входные группы многоквартирных домов и общежитий.
Сотрудники центра с начала 2026-го взяли под наблюдение общественные места, где курение уже запрещено. Когда полученные данные проанализируют, решат, нужно ли усиливать контроль за соблюдением запрета.
Также в проекте закона предусмотрели усиление ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков.