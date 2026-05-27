Украинец уничтожил FPV-дроном грузовик россиян в 103 километрах от фронта 1 27.05.2026, 21:03

Иллюстрационное фото

Видео.

Пилот Главного отдела беспилотных авиационных систем «Феникс» на обычном FPV-дроне пролетел 103 км и ударил по логистике армии РФ. Как отметили в подразделении, это чрезвычайный рекорд дальности.

Об этом сообщила пресс-служба ГО БАС «Феникс» в среду, 27 мая.

«Пилот пограничного подразделения Феникс на самом обычном FPV-дроне преодолел расстояние в 103 мб и нанес удар по логистике противника. Поражен грузовик военного назначения», — говорится в сообщении.

