Украинец уничтожил FPV-дроном грузовик россиян в 103 километрах от фронта

Украинец уничтожил FPV-дроном грузовик россиян в 103 километрах от фронта1
- 27.05.2026, 21:03
- 2,126
Видео.
Пилот Главного отдела беспилотных авиационных систем «Феникс» на обычном FPV-дроне пролетел 103 км и ударил по логистике армии РФ. Как отметили в подразделении, это чрезвычайный рекорд дальности.
Об этом сообщила пресс-служба ГО БАС «Феникс» в среду, 27 мая.
«Пилот пограничного подразделения Феникс на самом обычном FPV-дроне преодолел расстояние в 103 мб и нанес удар по логистике противника. Поражен грузовик военного назначения», — говорится в сообщении.