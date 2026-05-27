закрыть
27 мая 2026, среда, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинец уничтожил FPV-дроном грузовик россиян в 103 километрах от фронта

1
  • 27.05.2026, 21:03
  • 2,126
Украинец уничтожил FPV-дроном грузовик россиян в 103 километрах от фронта
Иллюстрационное фото

Видео.

Пилот Главного отдела беспилотных авиационных систем «Феникс» на обычном FPV-дроне пролетел 103 км и ударил по логистике армии РФ. Как отметили в подразделении, это чрезвычайный рекорд дальности.

Об этом сообщила пресс-служба ГО БАС «Феникс» в среду, 27 мая.

«Пилот пограничного подразделения Феникс на самом обычном FPV-дроне преодолел расстояние в 103 мб и нанес удар по логистике противника. Поражен грузовик военного назначения», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина