27 мая 2026, среда, 22:25
Украина готовит новые дальнобойные операции на территории России

  • 27.05.2026, 21:39
Удары анонсировал Зеленский.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Президент заявил, что новые операции направлены на усиление давления на Россию и изменение ее подходов к войне.

Он подчеркнул, что Россия должна почувствовать потери за продолжение агрессии.

«Это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выберет войну», — отметил Зеленский.

По его словам, российское руководство пытается компенсировать потери на фронте.

Зеленский сообщил также о признаках скрытой мобилизации в России.

По его словам, в РФ рассылают мобилизационные распоряжения, проводят военные сборы и усиливают набор людей в армию.

Также президент сообщил о докладе Службы безопасности Украины по вопросам внутренней безопасности.

По его словам, Украина продолжает операции против лиц, помогающих врагу.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом.

Он также сообщил о подготовке совместного формата с Европейским Союзом по дронам и о визите представителей Конгресса США.

