Украина готовит новые дальнобойные операции на территории России
- 27.05.2026, 21:39
- 1,192
Удары анонсировал Зеленский.
Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
Президент заявил, что новые операции направлены на усиление давления на Россию и изменение ее подходов к войне.
Он подчеркнул, что Россия должна почувствовать потери за продолжение агрессии.
«Это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выберет войну», — отметил Зеленский.
По его словам, российское руководство пытается компенсировать потери на фронте.
Зеленский сообщил также о признаках скрытой мобилизации в России.
По его словам, в РФ рассылают мобилизационные распоряжения, проводят военные сборы и усиливают набор людей в армию.
Также президент сообщил о докладе Службы безопасности Украины по вопросам внутренней безопасности.
По его словам, Украина продолжает операции против лиц, помогающих врагу.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом.
Он также сообщил о подготовке совместного формата с Европейским Союзом по дронам и о визите представителей Конгресса США.