закрыть
27 мая 2026, среда, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джокович побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема»

  • 27.05.2026, 21:13
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема»
Новак Джокович
Фото: Getty Images

Сербский теннисист провел свой 120-й матч на «Ролан Гаррос». 

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.

Во втором круге Джокович, третий сеянный турнира, обыграл 74-ю ракетку мира француза Валентена Руайе со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3. Длительность встречи составила 3 часа 44 минуты.

В третьем круге серб встретится с победителем пары Жоао Фонсека (Бразилия) — Дино Прижмич (Хорватия).

Для Джоковича этот матч стал 120-м в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Теннисист побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу игр на одном из четырех турниров «Большого шлема», который провел 119 матчей на Уимблдоне.

39-летний Джокович занимает четвертое место в мировом рейтинге. На «Ролан Гаррос» он побеждал три раза — в 2016, 2021 и 2023 годах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина