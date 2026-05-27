Джокович побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» 27.05.2026, 21:13

Новак Джокович

Фото: Getty Images

Сербский теннисист провел свой 120-й матч на «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.

Во втором круге Джокович, третий сеянный турнира, обыграл 74-ю ракетку мира француза Валентена Руайе со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3. Длительность встречи составила 3 часа 44 минуты.

В третьем круге серб встретится с победителем пары Жоао Фонсека (Бразилия) — Дино Прижмич (Хорватия).

Для Джоковича этот матч стал 120-м в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Теннисист побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу игр на одном из четырех турниров «Большого шлема», который провел 119 матчей на Уимблдоне.

39-летний Джокович занимает четвертое место в мировом рейтинге. На «Ролан Гаррос» он побеждал три раза — в 2016, 2021 и 2023 годах.

