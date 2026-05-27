В Гродно обсуждают странный автомобиль на улицах города 27.05.2026, 20:36

Видеофакт.

В Гродно уже несколько дней обсуждают необычный автомобиль, который регулярно появляется на улицах города. Небольшой хэтчбек трудно не заметить: салон машины практически полностью заставлен мягкими игрушками, а большая плюшевая корова закреплена на крыше, пишет портал Newgrodno.by.

За рулем, по словам очевидцев, находится мужчина. Из машины нередко звучит громкая музыка, а необычное оформление авто быстро привлекло внимание горожан.

Однако позже очевидцы заметили, что водитель перевозит в открытом багажнике собак.

«Мы встретили его на Юбилейном озере. Подъехала машина с собаками в багажнике. Выглядело все это не очень красиво. Но на вопросы, что происходит, водитель отвечал грубо, мол, он спасает животных», – рассказала читательница.

На опубликованных в соцсетях видео животных перевозят в открытом багажнике. В какой-то момент одна из собак вывалилось из багажника во время движения и ее потянуло за транспортом, так как псы привязаны к нему.

Кажется, что ответ на вопрос о том, можно ли так перевозить животных, очевиден.

