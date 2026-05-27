Шойгу боится распространения радикального ислама в России 27.05.2026, 20:13

Сергей Шойгу

Своими страхами он поделился на форуме секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия».

России и странам Центральной Азии угрожают распространение радикального ислама и нетрадиционных религиозных течений. К такому выводу пришел секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия».

«Весьма актуальной для региона остается угроза распространения экстремистских идей, в том числе радикального ислама. Продолжается вербовка боевиков и террористов, их проникновение в наши страны извне», — отметил господин Шойгу (цитата по ТАСС).

По мнению секретаря Совбеза РФ, «эти факторы, а также распространение нетрадиционных религиозных течений, увеличение численности их проповедников и последователей негативно влияют на внутриполитическую обстановку».

Обращаясь к участникам встречи, Шойгу заявил, что в борьбе с экстремизмом российские партнеры всегда могут рассчитывать на поддержку. Он уточнил, что РФ готова принять больше студентов для получения исламского образования в духовных образовательных учреждениях.

