Лукашенко улетит из Беларуси

Уже завтра.

Приближенный к Лукашенко телеграм-канал сообщил о поездке диктатора в Казахстан 28 и 29 мая 2026 года. В обозначенные даты Лукашенко совершит рабочий визит, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза, а также в V Евразийском экономическом форуме.

Сообщается, что 28 мая в Астане Лукашенко выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Что касается повести второго дня заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, то, как указывает названный источник, она включает в себя около двадцати десятков вопросов. Сам саммит пройдет в узком и расширенном составе.

