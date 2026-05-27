Работающий на склад МТЗ нашел применение своим тракторам

Работающий на склад МТЗ нашел применение своим тракторам2
- 27.05.2026, 19:45
В ближайшее воскресенье, 31 мая 2026-го, на столичных улицах проведут парад тракторов.
В этот день по столичным магистралям проедут трактора BELARUS, рассказали в пресс-службе Минского тракторного завода.
Там отметили, что мероприятие посвящено 80-летию завода. Датой основания МТЗ считается 29 мая 1946 года. Завод выпускает тракторы, коммунальную технику, технику для зимних видов спорта, шасси, лесные машины и другое. На предприятии трудятся более 15 000 человек.
«Техника BELARUS примет участие в параде тракторов 31 мая. Что покажем? МТЗ-2, 7, 50, 82, BELARUS МПТ 461.2, 82.3, 920.4РВ, 1222.3, 2023, 3522 и 5425», – сообщили на предприятии.
По предварительной информации колонна техники от Призаводской площади направится по улицам Партизанского района.
Начало мероприятия в 10:00. О времени окончания информация отсутствует.