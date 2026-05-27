На трассе М1 под мостом застрял самосвал БелАЗ

На трассе М1 под мостом застрял самосвал БелАЗ1
- 27.05.2026, 21:51
Видеофакт.
На трассе М1 утром 26 мая произошел необычный инцидент: карьерный самосвал БелАЗ застрял под мостом, пишет Blizko.by.
Как сообщается, происшествие случилось на перекрестке М1 с дорогой Н-9531, недалеко от поселка Сокол около Минска. Сам самосвал перевозили на специальной платформе (лафете) в сторону Бреста.
Судя по видео, транспорт с грузом остановился под мостом. Точно неизвестно, действительно ли самосвал уперся в конструкцию моста или водитель тягача вовремя затормозил, чтобы избежать столкновения.
Есть также мнение, что знак, показывающий максимальную высоту проезда под мостом, мог содержать неверную информацию.
Официальных комментариев от милиции и ГАИ по этому инциденту пока не было.