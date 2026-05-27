На трассе М1 под мостом застрял самосвал БелАЗ

Фото: t.me/minskinter

Видеофакт.

На трассе М1 утром 26 мая произошел необычный инцидент: карьерный самосвал БелАЗ застрял под мостом, пишет Blizko.by.

Как сообщается, происшествие случилось на перекрестке М1 с дорогой Н-9531, недалеко от поселка Сокол около Минска. Сам самосвал перевозили на специальной платформе (лафете) в сторону Бреста.

Судя по видео, транспорт с грузом остановился под мостом. Точно неизвестно, действительно ли самосвал уперся в конструкцию моста или водитель тягача вовремя затормозил, чтобы избежать столкновения.

Есть также мнение, что знак, показывающий максимальную высоту проезда под мостом, мог содержать неверную информацию.

Официальных комментариев от милиции и ГАИ по этому инциденту пока не было.

