Норвегия присоединится к «ядерному зонтику» Франции 27.05.2026, 22:27

Осло идет на соглашение из-за угрозы со стороны России.

Норвегия присоединится к «ядерному зонтику» Франции, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает NRK.

Телеканал отмечает, что Осло вместе с девятью другими столицами примет участие в оценке того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе.

При этом премьер-министр Норвегии указал, что страна идет на соглашение в том числе из-за перевооружения России и опасений снижения поддержки со стороны США.

«Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», — заявил Стёре агентству NTB (цитата по Reuters).

Однако в то же время Стёре отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию Норвегии в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», — сказал он.

Помимо ядерного зонтика, соглашение с Парижем подразумевает более тесное сотрудничество в области гибридной войны, космического сотрудничества, морской безопасности, кибербезопасности, поддержки Украины и сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

