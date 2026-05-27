Трамп выступил против вывоза урана из Ирана в Россию или Китай 2 27.05.2026, 22:54

Фото: getty images

У президента США есть два варианта, что сделать с ураном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Ираном обогащенного урана России или Китаю не устроит США.

«Нет. Это не то, что меня устроит», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос во время заседания Кабинета министров в среду.

Ранее президент США заявил, что обогащенный уран, находящийся в Иране, может быть передан Соединенным Штатам или ликвидирован на месте.

По словам Трампа, рассматриваются два варианта обращения с материалом.

«Обогащенный уран будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо, что лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте», — отметил он.

Президент США также подчеркнул, что за этим процессом должна наблюдать МАГАТЭ или другая подобная структура.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com