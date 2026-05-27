закрыть
27 мая 2026, среда, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили РЛС «Небо-СВ», ЗРК «Бук-М2» и комплекс С-350 «Витязь» российских оккупантов

  • 27.05.2026, 23:31
ВСУ поразили РЛС «Небо-СВ», ЗРК «Бук-М2» и комплекс С-350 «Витязь» российских оккупантов

Видео.

Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по ключевым объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали элементы противовоздушной обороны, командные машины, склады материально-технического обеспечения, временные пункты дислокации и логистические объекты врага.

Операции выполняли подразделения 1-го отдельного центра, 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птахи Мадяра», 413-го полка «Рейд» и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Среди наиболее важных пораженных целей — радиолокационная станция «Небо-СВ» в Луганской области, командно-штабная машина ЗРК «Бук-М2», тягач из состава комплекса С-350 «Витязь», а также несколько складов МТЗ и временных пунктов дислокации оккупантов.

Отдельно украинские операторы дронов нанесли удары по логистическим маршрутам противника в Запорожской и Донецкой областях.

В СБС отмечают, что системные удары по таким объектам существенно ослабляют возможности российских войск обнаруживать воздушные цели, координировать работу ПВО и обеспечивать свои подразделения техникой, топливом и боеприпасами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина