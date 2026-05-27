ВСУ поразили РЛС «Небо-СВ», ЗРК «Бук-М2» и комплекс С-350 «Витязь» российских оккупантов 27.05.2026, 23:31

Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по ключевым объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали элементы противовоздушной обороны, командные машины, склады материально-технического обеспечения, временные пункты дислокации и логистические объекты врага.

Операции выполняли подразделения 1-го отдельного центра, 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птахи Мадяра», 413-го полка «Рейд» и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Среди наиболее важных пораженных целей — радиолокационная станция «Небо-СВ» в Луганской области, командно-штабная машина ЗРК «Бук-М2», тягач из состава комплекса С-350 «Витязь», а также несколько складов МТЗ и временных пунктов дислокации оккупантов.

Отдельно украинские операторы дронов нанесли удары по логистическим маршрутам противника в Запорожской и Донецкой областях.

В СБС отмечают, что системные удары по таким объектам существенно ослабляют возможности российских войск обнаруживать воздушные цели, координировать работу ПВО и обеспечивать свои подразделения техникой, топливом и боеприпасами.

