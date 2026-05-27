ЕС определил дату начала переговоров о вступлении Украины 2 27.05.2026, 22:02

Они начнутся уже в ближайшее время.

Европейская комиссия определила график переговоров по членству Украины в ЕС и планирует предложить открытие первого переговорного «кластера» уже в середине июня.

Об этом сообщает Euractiv.

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, Еврокомиссия представит предложение открыть первый «кластер» разделов 16 июня на встрече министров Европы в Брюсселе в рамках Совета общих дел.

Такой график позволит лидерам Евросоюза окончательно утвердить этот шаг на заседании Европейского Совета, которое состоится через два дня после этого.

Ожидается, что остальные переговорные «кластеры» для Украины и Молдовы будут открыты в июле.

Сам процесс присоединения состоит из шести так называемых «кластеров», которые объединяют различные сферы права ЕС.

Первый из них касается основных демократических, экономических и институциональных столпов союза - он открывается первым, но закрывается последним.

Для утверждения каждого этапа нужна единогласная поддержка всех 27 государств-членов.

Ранее евроинтеграционный прогресс Украины существенно тормозил Будапешт.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно блокировал любые шаги Киева на пути в ЕС, однако после 16 лет у власти его правительство было смещено по результатам мартовских выборов в Венгрии.

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр демонстрирует более взвешенный подход. Хотя его правительство прямо не поддерживает членство Украины, Будапешт готов к компромиссам в обмен на разблокирование европейских фондов, которые были заморожены из-за нарушения законодательства ЕС во времена Орбана.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее отмечала, что старт переговоров станет возможным сразу после завершения транзита власти в Венгрии - вероятно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

Точные параметры будущего членства Украины все еще дискутируются.

В частности, рассматривались следующие альтернативы:

Ассоциированное членство - канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность интеграции Украины без полного права голоса, но Киев эту идею отверг.

Вступление в ЕЭЗ - министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг вариант, при котором Украина могла бы войти в Европейскую экономическую зону (как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн) как промежуточный трамплин в ЕС, назвав такую схему слишком специфической и сложной.

