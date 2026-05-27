27 мая 2026, среда, 23:30
Рубио: Кубой управляют некомпетентные коммунисты

  • 27.05.2026, 22:38
Фото: АР

Госсекретарь США назвал ситуацию на острове «большой бедой».

Куба находится в «большой беде», заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, страной управляют «некомпетентные коммунисты». Рубио заявил, что 70% экономики Кубы контролирует один конгломерат — GAESA.

«Деньги этой компании не идут на помощь кубинскому народу, ни копейки. Поэтому мы будем с ними разговаривать, будем работать над этим. Мы хотим чего-то хорошего для кубинского народа, и, надеюсь, это принесет им положительный результат», — сказал госсекретарь США на заседании кабинета министров (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Куба столкнулась с дефицитом топлива в январе, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил странами пошлинами за поставки нефти на остров. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви, запасы дизельного топлива и мазута на острове полностью исчерпаны.

