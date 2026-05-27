Зеленский объяснил, почему прибегнул к переписке с Трампом 27.05.2026, 23:46

Что Киев с Вашингтоном вместе должны исправить?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил письмо американскому коллеге Дональду Трампу. Он подчеркнул, что сейчас ситуация такова, что «надо действовать оперативно».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

«Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: надо действовать оперативно, действовать результативно», - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул важность того, чтобы «Америка Украину услышала». В то же время он отметил, что много глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране.

«Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, - войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что пока Россия полагается на ракеты, «ее интерес к дипломатии ненастоящий».

«Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости», - подчеркнул президент Украины.

