Плохой сценарий для Лукашенко Кирилл Сазонов

1.06.2026, 6:00

Кремль уже понимает, что прочно увяз в Украине.

Вторжение в Украину со стороны Беларуси. Такой сценарий исключать нельзя, говорит пресс-офицер, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Естественно, если пресс-офицер озвучивает это не в разговоре с друзьями, а на брифинге, то это не его личное мнение.

К такому выводу пришло командование ГНСУ после анализа данных разведки и оценки ситуации. Ждем? Справедливости ради замечу, что плохих новостей с этого участка границы мы ждем постоянно. И готовимся встречать.

По словам Демченко, Россия все сильнее давит на Лукашенко, чтобы тот включался в войну с реальными активными действиями. И сам Лукашенко периодически делает жесткие заявления. То про готовность отражать агрессию (нашу, конечно), то про то, что 116 украинских дронов пересекли их границу. То есть агрессия как бы уже есть.

Но! В настоящий момент пограничники и разведка не фиксируют больших групп войск в Беларуси возле украинской границы. Есть небольшие подразделения и периодически проводится их ротация. Есть подготовка инфраструктуры, в том числе транспортной. Но это пока все.

Давайте смотреть на вещи реально. Кремль уже понимает, что прочно увяз в Украине. По действующей линии фронта. Сил и ресурсов для серьезного прорыва в ближайшее время у них нет.

Значит, для результата нужны ассиметричные действия, неожиданные ходы. Дрон по Румынии, атака турецкого судна в Черном море. Угроза Литве, Эстонии и Латвии – странам, которые входят в НАТО, но не имеют больших армий, зато есть общая граница с Россией.

Ну и второй фронт открыть со стороны Беларуси – вообще мечта Путина. До Киева совсем рядом. То есть ВСУ обязательно перебросят туда силы. А свои ресурсы можно тратить по минимуму – у Лукашенко все-таки есть армия более 50 тысяч.

Но есть факторы, которые работают против прямого вторжения. Первый – 50 тысяч не воевавших солдат в Беларуси. А в Украине одних опытных ветеранов более 400 тысяч. Дроновая компонента в ВСУ очень мощная, а РБ... не слишком. И Мадяр предупреждал, что цели на территории Беларуси намечены, прорисованы и при необходимости – все вынесут.

Да, Мозырский НПЗ и производство калийных удобрений в Минской области и под Гродно выносятся легко. Лукавый это понимает. Легкая прогулка в сторону Киева исключена. Поддержка белорусами войны – порядка 7% официально. Противников – 55%. Так можно вообще потерять власть. Рисковать «Папа Коли» не хочет.

Потому риск вторжения со стороны Беларуси есть. Был, есть и будет. Но самый вероятный сценарий в этом случае – очень плохой для Лукашенко. И Пюрер это знает...

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

