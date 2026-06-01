Возле Крыма произошло землетрясение 1.06.2026, 7:00

Прямо в Черном море.

31 мая около 19:09 в Черном море возле оккупированного россиянами украинского Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от побережья Крыма на глубине 10 км.

По классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.

17 мая землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера зафиксировали в Полтавской области Украины.

