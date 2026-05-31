Таганрог под прицелом: подробности уничтожения двух самолетов Ту-142
- 31.05.2026, 14:10
Для российской авиации это не просто потери.
Удар Сил обороны Украины по авиационному ремонтному заводу в российском Таганроге Ростовской области привел к потере врагом двух самолетов Ту-142. Об этом сказал в эфире Radio NV экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Уничтожение любых самолетов, находящихся на земле, на аэродромах, является более легким и эффективным с точки зрения затрат и подготовки», – отметил он.
По его словам, в такой ситуации очень важна разведка и наличие средств, способных дотянуться до таких целей.
«Что касается Таганрога, соответствующего завода, то он производил и обслуживал российские самолеты-амфибии, там ремонтировались А-50, которые были повреждены. Сейчас были уничтожены эти два Ту-142, которые, скорее всего, уже использовались в качестве доноров для других самолетов», – подчеркнул Романенко.
По его словам, военные предприятия Таганрога в последнее время находятся под прицелом средств поражения Украины, и поэтому для нас это хорошие результаты.