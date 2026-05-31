«Пусть меня извинит»: Лукашенко странно ответил Мадяру 31.05.2026, 14:43

Диктатор немного хамил, но больше юлил и оправдывался за молчание.

Александр Лукашенко высказался о 500 целях в Беларуси, которые уже «на карандаше» у беспилотных сил Украины, и «заверил», что белорусских солдат в Украине не будет.

Об этом Лукашенко говорил после заседания Высшего Евразийского экономического совета в столице Казахстана Астане 29 мая. Фрагмент его интервью 31 мая опубликовал российский пропагандист гостелеканала «Россия 1» Павел Зарубин. Не обошлось также без хамства со стороны диктатора.

Лукашенко попросили прокомментировать заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Мадяра Бровди о том, что уже «на карандаше» первые 500 целей в Беларуси. Он заявил, что имеет одну цель в Украине:

«Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель — очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси…

Второе: вы знаете, болтовня президента — пусть меня Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) извинит за это, но это треп какой-то — и позиция военных разнятся».

Далее Лукашенко рассуждал о том, что Зеленскому якобы кто-то из зарубежных партнеров сказал про возможную атаку из Беларуси:

«Хотя этого никогда не будет! Никогда наших там солдат не было и не будет — это тоже он знает, и военные знают».

Лукашенко в связи с этим позволил себе и такое высказывание в адрес Зеленского:

«Ну и там, может быть, что-то случилось: где-то курнул, где-то кольнул и прочее… Произошло — и он начинает делать эти заявления. Мне его просто жаль. Поэтому, ты заметил (обращаясь к Зарубину. — Прим. ред.), я молчу».

