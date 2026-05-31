Эксперты назвали Mazda лучшими машинами для подростков
- 31.05.2026, 14:35
Японский бренд стал новым лидером по безопасности автомобилей.
Mazda неожиданно стала главным победителем ежегодного рейтинга самых безопасных автомобилей для молодых водителей, который составляют американские организации IIHS и Consumer Reports, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Японский бренд получил сразу шесть моделей в списке рекомендованных автомобилей для подростков — больше, чем Toyota и Honda вместе взятые. У обеих компаний в рейтинг вошло лишь по три модели.
В список попали Mazda3 Sedan, Mazda3 Hatchback, CX-30, CX-50, CX-70, CX-70 PHEV и CX-90. Эксперты отметили высокую защиту пассажиров, эффективность торможения, управляемость и продуманные системы безопасности.
Особое внимание уделялось именно автомобилям для неопытных водителей. Машины с чрезмерной мощностью, большие пикапы и тяжелые внедорожники исключались, поскольку они сложнее в управлении и чаще провоцируют рискованное поведение.
По этой причине в рейтинг не попали популярные в США Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Tahoe. Эксперты считают, что крупные автомобили вовсе не делают подростков безопаснее на дороге, несмотря на распространенное мнение родителей.
Ранее в 2026 году Consumer Reports впервые в истории присвоила Mazda специальный титул «Самый безопасный автомобильный бренд года», отметив, что компания заметно опережает конкурентов по совокупности показателей безопасности.