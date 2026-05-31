ВСУ взяли под контроль дороги россиян в Луганске 2 31.05.2026, 14:59

И взрывают «все, что движется».

Третий армейский корпус ВСУ заявил о начале операции по доминирующему контролю российских логистических маршрутов на временно оккупированной Луганщине.

Дроны батальона беспилотных систем Третьей штурмовой ударили по целям на глубине более 205 км - вплоть до КПП «Изварино» у границы с Россией.

По данным корпуса, во время операции были поражены российская бронетехника и склады боеприпасов. Удар показал, что даже глубокий тыл оккупантов в Луганской области больше не является безопасной зоной.

Командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, заявил, что операция стала ответом на российские заявления о полном контроле над Луганской областью.

«Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса», - заявил Билецкий.

Отдельно в корпусе сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Схід», уроженец Луганщины. В 2022 году он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения обороны города самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию. За это получил звание Героя Украины.

Главный итог операции - расширение украинской зоны поражения. Россия может заявлять о контроле над Луганщиной, но ее склады, техника и маршруты снабжения теперь достают дроны на сотни километров вглубь.

