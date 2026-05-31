Украина разрабатывает планирующие бомбы против России 1 31.05.2026, 15:40

Фото: US Navy/Photographer’s Mate 3rd Class Michael S. Kelly

Это самый серьезный шаг к усилению ударных возможностей.

Украина представила собственные корректируемые авиабомбы «Уравнитель» — новое высокоточное оружие, способное существенно усилить воздушные удары по российским позициям. Разработка стала украинским аналогом американских комплектов JDAM, которые превращают обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Система включает навигационный модуль, крылья и GPS-наведение, позволяя бомбам точно поражать цели на расстоянии в десятки километров. Сейчас комплекты адаптированы для 250-килограммовых бомб и могут использоваться с украинскими самолетами Су-24 и МиГ-29. В дальнейшем Киев рассчитывает интегрировать их и на западные истребители F-16 и Mirage 2000.

Создание «Уравнителя» заняло более 17 месяцев. Одним из главных стимулов для проекта стало массовое применение Россией собственных планирующих авиабомб по украинским городам, энергетике и позициям ВСУ.

Новая система также позволяет Украине частично обойти ограничения западных партнеров на использование поставляемых дальнобойных ракет по территории России. В отличие от ATACMS или Storm Shadow, применение украинского оружия не зависит от политических согласований с союзниками.

Эксперты отмечают, что война все больше превращается в противостояние дальнобойных ударных систем — артиллерии, ракет, дронов и высокоточных авиабомб. Именно они сейчас наносят основную часть потерь на фронте.

На этом фоне украинская армия, по оценкам аналитиков, смогла стабилизировать ситуацию на линии фронта и замедлить российское наступление. В ряде районов ВСУ даже перешли к локальным контратакам.

Появление собственных управляемых авиабомб может стать для Украины еще одним шагом к усилению ударных возможностей и изменению баланса в воздушной войне.

