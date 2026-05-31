«Довольна ли я результатом? Скорее всего, да»3
- 31.05.2026, 15:29
Белоруска почти два года ждала в очереди на подачу на немецкий шенген.
Пользовательница TikTok Дарья вместе с мужем почти два года ждали в очереди на подачу на немецкий шенген. Весной им пришло письмо с указанием даты, когда они должны предоставить все необходимые документы, а на днях женщина забрала паспорта в посольстве Германии. О том, на сколько им дали визы, Дарья рассказала в своем аккаунте, пишет «Зеркало».
По словам Дарьи, в очередь на немецкий шенген они с мужем стали в конце июня 2024-го.
— Письмо с датой подачи мне пришло 2 марта 2026 года, то есть от момента записи до момента прихода письма с датой подачи прошел год и девять месяцев, — отметила женщина, эмоционально заметив. — Ни хрена себе, на секундочку.
Подаваться супругов пригласили 28 апреля, а 27 мая женщина уже держала в руках паспорта с визами.
— Итак, у мужа визовой истории нет никакой вообще. И не было никогда. У меня Испания первая (речь об испанском шенгене. — Прим. ред.), которую я благополучно откатала, — описывает ситуацию Дарья. — Обоим нам поставили одинаковую визу: на три месяца «мультик».
Это значит, семья может на протяжении этого времени многократно въезжать в Шенгенскую зону.
Дарья — туристический агент. В предыдущем видео она рассказала, что в декабре 2025-го открывала испанский шенген для того, чтобы съездить в рекламный тур. Визу ей дали на месяц с двукратным въездом. До этого, по словам женщины, в Европу она ездила в 2013-м или 2014 году.
— Довольна ли я результатом? Скорее всего, да, довольна, — призналась автор ролика.
Положительные эмоции она объяснила двумя причинами. Во-первых, «сейчас немцы дают так себе». Во-вторых, они подавались с мужем, а у него до этого не было «никакой визовой истории». По этой причине, переживала Дарья, им могли дать добро только на однократный въезд.
— Хотя «однократки» дают даже тем, у кого есть визовая история какая-то. Поэтому здесь я готовилась к «однократке», — призналась она. — Очень сильно хотела, конечно же, хотя бы [на] полгода, но даже трем месяцам я реально рада.
В комментариях к ролику другие пользователи стали делиться своим опытом получения немецкого шенгена.
«У меня была большая визовая история. Был «мультик» в Германию на три месяца, в Польшу на три года и другие. В этом году Германия дала на месяц «мультик»;
«Вы счастливчик. Записывалась в июне 2024-го. Даже даты не дали еще на подачу. Иду на третий год ожидания»;
«Я также записывалась в июне 2024-го, сегодня забрала паспорта с годовой туристической визой»;
«А я вставала в июле 2024-го. Письмо пришло в июле 2025-го с датой на 2 декабря 2025-го. Дали «мультик» на 30 дней всего. Я и не знала, что они бывают такие короткие».