NYT: В Белом доме посоветовали Венсу сделать перерыв в использовании соцсетей 31.05.2026, 13:22

Джей Ди Венс

Вице-президент США слишком горячо спорит там со своими критиками.

Руководитель аппарата президента США Дональда Трампа Сьюзан Уайлз посоветовала вице-президенту Джей Ди Венсу приостановить активное использование соцсетей, поскольку он слишком горячо спорит там со своими критиками.

Об этом стало известно изданию New York Times.

В публикации, посвященной президентским перспективам Джей Ди Венса, говорится, что во время официальных встреч вице-президент часто листает что-то в своем телефоне и использует социальные сети, чтобы спорить со своими критиками.

Президент Трамп сам часто публикует посты в Truth Social, но не тратит время на ответы пользователям в интернете, как это делает Венс.

«Сьюзи Уайлз, руководительница аппарата Трампа, недавно посоветовала Венсу сделать перерыв в использовании социальных сетей, как это сделали и другие чиновники в Западном крыле, по словам людей, знакомых с этими взаимоотношениями, поскольку споры считаются недостойными его должности», – говорится в публикации.

На днях Венс подтвердил, что удалил приложение социальной сети X со своего телефона на время Великого поста и до сих пор не установил его заново.

В интервью NBC News, опубликованном 26 мая, он рассказал, что перерыв в использовании X пошел ему на пользу. «Это один из тех случаев, когда отсутствие этого отвлекающего фактора, как мне кажется, сделало меня гораздо более продуктивным», – сказал он.

