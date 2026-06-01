1 июня 2026, понедельник, 10:25
Новая мода: как белорусы теперь называют детей

  1.06.2026, 8:20
У мальчиков лидируют Михаил и Александр.

В Беларуси проживает 1,716 млн детей, что составляет почти пятую часть населения страны. Такие данные ко Дню защиты детей опубликовал Белстат.

Согласно статистике, среди несовершеннолетних немного больше мальчиков: на 1000 мальчиков приходится 951 девочка. Большинство детей живут в городах — 81,4%, тогда как в сельской местности проживают 18,6%.

В Белстате также назвали самые популярные имена среди новорожденных. У мальчиков лидируют Михаил и Александр, за ними следуют Матвей и Тимофей.

Среди девочек уже несколько лет подряд первое место сохраняет София. В число самых популярных имен также вошли Мария, Анна и Ева.

Статистики отмечают, что родители всё чаще выбирают для детей традиционные и хорошо знакомые имена.

