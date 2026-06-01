Вступил в силу целый ряд банковских изменений для белорусов 1.06.2026, 8:35

Коммерческие банки Беларуси продолжают корректировать условия обслуживания клиентов. В июне изменения затронут процентные ставки, правила использования банковских карт, тарифы и дистанционные сервисы, пишет «Точка».

Нацбанк снижает ставку рефинансирования

С 1 июня ставка рефинансирования снижается на 0,5 процентного пункта — с 9,75% до 9,25% годовых. На такую же величину уменьшается ставка по кредиту овернайт — до 10,75% годовых.

В Нацбанке объяснили решение замедлением инфляции и стабилизацией ценовой динамики. Ожидается, что это повлияет на стоимость кредитов и доходность депозитов.

Снижаются показатели РВСР

Также регулятор уменьшил расчетные величины стандартного риска для физических лиц.

В июне будут действовать следующие максимальные ставки:

— по новым безотзывным рублевым вкладам сроком от одного до трех лет — 13,55% годовых (в мае — 14,14%);

— по вкладам сроком более трех лет — 14,91% (ранее — 15,31%);

— по новым кредитам для физлиц, за исключением льготных, — 17,96% (вместо 18,26%).

В обращение поступает новая банкнота

С 1 июня Нацбанк вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей.

При этом купюры образца 2009 года сохраняют статус законного платежного средства и продолжат использоваться наравне с новыми.

Запланированы технические работы

В июне ряд банков проведет профилактические работы на своих сервисах.

БНБ-Банк будет выполнять технические работы с 1 по 7 июня. В частности, 6 июня с 03:00 до 04:00 возможны сложности при оплате картами Белкарт и снятии наличных через банкоматы и терминалы банка.

Банковский процессинговый центр проведет работы 2 июня с 03:00 до 04:00. В этот период возможны кратковременные перебои в обслуживании держателей карт Беларусбанка, Банка «Решение» и ряда других банков.

Белгазпромбанк запланировал технические работы на 3 июня с 08:00 до 08:20. Возможны перебои с получением push-уведомлений.

Беларусбанк меняет правила по картам

С 1 июня Беларусбанк вводит ряд изменений в обслуживание платежных карт.

Каждому клиенту теперь будет оформляться не более одной карты каждого типа независимо от валюты счета и формы выпуска.

Уточняется перечень оснований для блокировки и ограничения операций по картам.

Также изменяется порядок освобождения от платы за обслуживание: теперь будет учитываться объем безналичных расчетов в торговых и сервисных организациях.

Кроме того, отменяется возможность бесплатного получения карты «Белкарт-Премиум» по военному билету.

С 15 июня расширяются лимиты по операциям, связанным с азартными играми, а также вводятся месячные ограничения:

— до 89 тыс. рублей по дебетовым картам на переводы на иностранные карты и зарубежные платежи;

— до 899 тыс. рублей по корпоративным картам на расчеты за границей.

Белагропромбанк обновляет тарифы и договоры

С 1 июня банк пересматривает комиссии по ряду услуг для физических лиц.

Изменения коснутся сервисов «Интернет-банкинг», «Мобильный интернет-банкинг», детского приложения FinTeam, услуг «Автооплата» и «Копилка».

Приорбанк расширяет дистанционное оформление карт

С 1 июня в мобильном приложении и интернет-банке станет доступен заказ с доставкой по почте карт Visa Classic, Visa Gold и Mastercard Gold в различных валютах.

Стоимость оформления составит 15 рублей.

Также клиенты смогут онлайн оформить карту «Белкарт Максимум» с получением в отделении банка.

Кроме того, обновлены премиальные пакеты Premium Direct и Premium Prime.

Белгазпромбанк корректирует условия обслуживания

С 1 июня банк меняет условия доверительного управления денежными средствами физических лиц.

Уточняются порядок подачи распоряжений, основания для отказа в их принятии и правила обработки персональных данных.

С 15 июня обновляются условия использования дебетовых карт и договора дистанционного банковского обслуживания.

Банк БелВЭБ снижает тарифы

С 1 июня стоимость обслуживания карт вне пакетов услуг уменьшится с 1,5 до 1 рубля в месяц.

С 11 июня банк обновляет договор оказания услуги информирования в связи с запуском push-уведомлений в веб-приложении UP Online.

С 22 июня поддержка мобильного приложения Up для пользователей iOS будет прекращена. Банк полностью переходит на платформу UP Online.

МТБанк меняет условия мобильного обслуживания

С 16 июня вступают в силу изменения в оферту мобильного приложения MTBank Moby.

В частности, минимальной поддерживаемой версией Android станет 8.0. Также уточняются правила переводов по номеру телефона и лимиты по операциям.

БНБ-Банк приостанавливает выпуск некоторых карт

С 1 июня банк временно прекращает выпуск карт «Белкарт-Премиум» и Visa Infinite, включая корпоративные версии.

Одновременно для клиентов продукта «Зарплатная 1-2-3 VIP» станет доступна карта Mastercard World Black Edition.

Банк «Решение» увеличивает лимиты на снятие наличных

С 1 июня увеличен лимит на выдачу наличных по картам банков России, Казахстана и Китая в банкоматах банка.

Теперь он составляет 499 базовых величин (22 455 рублей) в месяц на одну карту.

Для карт банков других стран лимит остается прежним — 49 базовых величин (2205 рублей).

Технобанк вводит новые тарифы по долларовым переводам

С 12 июня изменяются тарифы на зачисление долларов США на счета физических лиц.

При поступлении суммы до 5000 долларов комиссия составит 100 долларов, свыше 5000 долларов — 250 долларов.

Если сумма перевода не превышает 100 долларов, комиссия будет удерживаться в размере 90% от суммы поступления.

Новые правила не распространяются на переводы через корреспондентские счета белорусских банков.

