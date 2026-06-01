Вступил в силу целый ряд банковских изменений для белорусов
- 1.06.2026, 8:35
- 1,278
Нацбанк снижает ставку рефинансирования.
Коммерческие банки Беларуси продолжают корректировать условия обслуживания клиентов. В июне изменения затронут процентные ставки, правила использования банковских карт, тарифы и дистанционные сервисы, пишет «Точка».
Нацбанк снижает ставку рефинансирования
С 1 июня ставка рефинансирования снижается на 0,5 процентного пункта — с 9,75% до 9,25% годовых. На такую же величину уменьшается ставка по кредиту овернайт — до 10,75% годовых.
В Нацбанке объяснили решение замедлением инфляции и стабилизацией ценовой динамики. Ожидается, что это повлияет на стоимость кредитов и доходность депозитов.
Снижаются показатели РВСР
Также регулятор уменьшил расчетные величины стандартного риска для физических лиц.
В июне будут действовать следующие максимальные ставки:
— по новым безотзывным рублевым вкладам сроком от одного до трех лет — 13,55% годовых (в мае — 14,14%);
— по вкладам сроком более трех лет — 14,91% (ранее — 15,31%);
— по новым кредитам для физлиц, за исключением льготных, — 17,96% (вместо 18,26%).
В обращение поступает новая банкнота
С 1 июня Нацбанк вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей.
При этом купюры образца 2009 года сохраняют статус законного платежного средства и продолжат использоваться наравне с новыми.
Запланированы технические работы
В июне ряд банков проведет профилактические работы на своих сервисах.
БНБ-Банк будет выполнять технические работы с 1 по 7 июня. В частности, 6 июня с 03:00 до 04:00 возможны сложности при оплате картами Белкарт и снятии наличных через банкоматы и терминалы банка.
Банковский процессинговый центр проведет работы 2 июня с 03:00 до 04:00. В этот период возможны кратковременные перебои в обслуживании держателей карт Беларусбанка, Банка «Решение» и ряда других банков.
Белгазпромбанк запланировал технические работы на 3 июня с 08:00 до 08:20. Возможны перебои с получением push-уведомлений.
Беларусбанк меняет правила по картам
С 1 июня Беларусбанк вводит ряд изменений в обслуживание платежных карт.
Каждому клиенту теперь будет оформляться не более одной карты каждого типа независимо от валюты счета и формы выпуска.
Уточняется перечень оснований для блокировки и ограничения операций по картам.
Также изменяется порядок освобождения от платы за обслуживание: теперь будет учитываться объем безналичных расчетов в торговых и сервисных организациях.
Кроме того, отменяется возможность бесплатного получения карты «Белкарт-Премиум» по военному билету.
С 15 июня расширяются лимиты по операциям, связанным с азартными играми, а также вводятся месячные ограничения:
— до 89 тыс. рублей по дебетовым картам на переводы на иностранные карты и зарубежные платежи;
— до 899 тыс. рублей по корпоративным картам на расчеты за границей.
Белагропромбанк обновляет тарифы и договоры
С 1 июня банк пересматривает комиссии по ряду услуг для физических лиц.
Изменения коснутся сервисов «Интернет-банкинг», «Мобильный интернет-банкинг», детского приложения FinTeam, услуг «Автооплата» и «Копилка».
Приорбанк расширяет дистанционное оформление карт
С 1 июня в мобильном приложении и интернет-банке станет доступен заказ с доставкой по почте карт Visa Classic, Visa Gold и Mastercard Gold в различных валютах.
Стоимость оформления составит 15 рублей.
Также клиенты смогут онлайн оформить карту «Белкарт Максимум» с получением в отделении банка.
Кроме того, обновлены премиальные пакеты Premium Direct и Premium Prime.
Белгазпромбанк корректирует условия обслуживания
С 1 июня банк меняет условия доверительного управления денежными средствами физических лиц.
Уточняются порядок подачи распоряжений, основания для отказа в их принятии и правила обработки персональных данных.
С 15 июня обновляются условия использования дебетовых карт и договора дистанционного банковского обслуживания.
Банк БелВЭБ снижает тарифы
С 1 июня стоимость обслуживания карт вне пакетов услуг уменьшится с 1,5 до 1 рубля в месяц.
С 11 июня банк обновляет договор оказания услуги информирования в связи с запуском push-уведомлений в веб-приложении UP Online.
С 22 июня поддержка мобильного приложения Up для пользователей iOS будет прекращена. Банк полностью переходит на платформу UP Online.
МТБанк меняет условия мобильного обслуживания
С 16 июня вступают в силу изменения в оферту мобильного приложения MTBank Moby.
В частности, минимальной поддерживаемой версией Android станет 8.0. Также уточняются правила переводов по номеру телефона и лимиты по операциям.
БНБ-Банк приостанавливает выпуск некоторых карт
С 1 июня банк временно прекращает выпуск карт «Белкарт-Премиум» и Visa Infinite, включая корпоративные версии.
Одновременно для клиентов продукта «Зарплатная 1-2-3 VIP» станет доступна карта Mastercard World Black Edition.
Банк «Решение» увеличивает лимиты на снятие наличных
С 1 июня увеличен лимит на выдачу наличных по картам банков России, Казахстана и Китая в банкоматах банка.
Теперь он составляет 499 базовых величин (22 455 рублей) в месяц на одну карту.
Для карт банков других стран лимит остается прежним — 49 базовых величин (2205 рублей).
Технобанк вводит новые тарифы по долларовым переводам
С 12 июня изменяются тарифы на зачисление долларов США на счета физических лиц.
При поступлении суммы до 5000 долларов комиссия составит 100 долларов, свыше 5000 долларов — 250 долларов.
Если сумма перевода не превышает 100 долларов, комиссия будет удерживаться в размере 90% от суммы поступления.
Новые правила не распространяются на переводы через корреспондентские счета белорусских банков.