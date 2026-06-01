1 июня 2026, понедельник, 10:24
Франция перехватила российский танкер

  • 1.06.2026, 7:57
Он задержан в Атлантическом океане.

Военно-морские силы Франции в Атлантическом океане перехватили новый танкер, находящийся под международными санкциями и прибывший из России — «Тагор». Об этом сообщил президент Франции Эмманнюэль Макрон.

«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в международных водах, при поддержке нескольких партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с международным морским правом. Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали нормы морского права и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет», — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что эти суда также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех людей.

