Франция перехватила российский танкер

Франция перехватила российский танкер1
- 1.06.2026, 7:57
Он задержан в Атлантическом океане.
Военно-морские силы Франции в Атлантическом океане перехватили новый танкер, находящийся под международными санкциями и прибывший из России — «Тагор». Об этом сообщил президент Франции Эмманнюэль Макрон.
«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в международных водах, при поддержке нескольких партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с международным морским правом. Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали нормы морского права и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет», — заявил Макрон.
Президент Франции добавил, что эти суда также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех людей.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
