Uber запустит роботакси на дорогах Европы 1.06.2026, 23:26

Фото: Uber Technologies

Уже в этом году.

Компания Nvidia представила масштабное расширение платформы DRIVE Hyperion для роботакси Level 4. К проекту присоединились производители автомобилей, разработчики программного обеспечения и сервисы перевозок, среди которых Foxconn и Uber. Речь идет о создании и запуске автономных электромобилей в разных странах мира.

Технология Level 4 позволяет автомобилям передвигаться без участия водителя в определенных зонах и при определенных условиях. Nvidia обеспечивает платформу бортовыми компьютерами DRIVE AGX, операционной системой Halos OS, а также набором камер, радаров и сенсоров для анализа дорожной ситуации и навигации.

В Тайване Foxconn вместе с Nvidia будет работать над производством беспилотных электрокаров для сервиса роботакси, запуск которого запланирован на 2028 год в городе Гаосюн. В Европе Uber и компания Autobrains готовят запуск автономного такси в Мюнхене уже в этом году – вызвать такие авто можно будет через обычное приложение Uber.

Также Nvidia расширяет сотрудничество на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Вьетнамский автопроизводитель VinFast работает над доступными автономными электромобилями для городского трафика, а саудовская компания Humain планирует использовать платформу DRIVE Hyperion в проектах «умных» городов.

Недавно Nvidia выпустила NemoClaw – платформу для ИИ-агентов с системой защиты OpenShell. Также Nvidia представила Space Computing – ИИ будет работать в спутниках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com