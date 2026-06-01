1 июня 2026, понедельник, 10:31
  • 1.06.2026, 10:20
Минчанин потерял деньги после сообщения от «Белпочты»

Что произошло?

30-летний минчанин стал жертвой телефонных мошенников, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчине в мессенждере поступил звонок от якобы сотрудника «Белпочты». Злоумышленник сообщил о поступлении на его имя почтового отправления, для получения которого требовалось подтвердить личность, продиктовав код из СМС-сообщения. Поскольку минчанин действительно ожидал посылку, он сообщил конфиденциальную информацию собеседнику.

Спустя время с мужчиной связался лжеправоохранитель и заявил, что личные данные минчанина скомпрометированы, а аферисты получили доступ к его банковским активам.

Чтобы «спасти» сбережения и избежать уголовной ответственности, минчанин перевел 7000 рублей на «безопасный счет».

К слову, находясь в банке, он обратил внимание на профилактический буклет. Описание мошеннической схемы в брошюре полностью совпало с его ситуацией – минчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

