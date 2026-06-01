Минчанин потерял деньги после сообщения от «Белпочты»1
- 1.06.2026, 10:20
Что произошло?
30-летний минчанин стал жертвой телефонных мошенников, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчине в мессенждере поступил звонок от якобы сотрудника «Белпочты». Злоумышленник сообщил о поступлении на его имя почтового отправления, для получения которого требовалось подтвердить личность, продиктовав код из СМС-сообщения. Поскольку минчанин действительно ожидал посылку, он сообщил конфиденциальную информацию собеседнику.
Спустя время с мужчиной связался лжеправоохранитель и заявил, что личные данные минчанина скомпрометированы, а аферисты получили доступ к его банковским активам.
Чтобы «спасти» сбережения и избежать уголовной ответственности, минчанин перевел 7000 рублей на «безопасный счет».
К слову, находясь в банке, он обратил внимание на профилактический буклет. Описание мошеннической схемы в брошюре полностью совпало с его ситуацией – минчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.