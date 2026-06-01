Что делать, если не согласен с оценкой авто на таможне? 1.06.2026, 10:44

Белорусам на заметку.

Нередко при ввозе автомобиля для личного пользования таможня определяет его стоимость иначе, чем ожидал владелец. В Минской региональной таможне разъяснили, как действовать, если вы не согласны с оценкой эксперта.

Порядок определения стоимости товаров для личного пользования (в том числе – транспортных средств для личного пользования) установлен статьей 267 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Согласно ТК ЕАЭС, таможенная стоимость автомобиля для личного пользования определяется в первую очередь на основании документов о его приобретении (договора купли-продажи, инвойсов, чеков).

Физическое лицо имеет законное право заявить эту стоимость в пассажирской таможенной декларации.

Однако если заявленная цена на авто покажется подозрительно низкой, таможня вправе запросить дополнительные документы и информацию, исходя из уже предоставленных данных, условий сделки и характеристик товара, таких как его состояние и назначение.

Если речь идет о ввозе подержанных транспортных средств, которые имеют признаки износа, таможне может потребоваться заключение независимого оценщика.

Это заключение должно быть выполнено аккредитованными организациями (Указ Президента №615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»). Именно это заключение часто становится главным аргументом в диалоге с таможней.

Если вы не согласны с результатом независимой оценки вашего имущества, вы можете провести повторную оценку (за счет собственных средств), а можете оспорить её.

Важно отметить, что таможенные органы не уполномочены на разрешение вопросов, возникающих между заказчиком и исполнителем оценки. Таким республиканским органом государственного управления, осуществляющим полномочия в области оценки стоимости объектов гражданских прав в соответствии с законодательством, является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

В случае несогласия с результатами независимой оценки можно инициировать проведение экспертизы достоверности оценки. Это процедура проверки обоснованности результата оценки: правильно ли эксперт сделал расчеты и соответствовала ли процедура оценки законодательству.

Если эксперты признают первоначальный результат необоснованным, вам не придется платить за исправление документов — все расходы лягут на самого оценщика, а убытки, причиненные в результате такой оценочной деятельности, подлежат возмещению в соответствии с законодательством и условиями договора с оценочной организацией.

Более подробно ознакомиться с положениями указанных нормативных правовых актов можно на едином интернет-портале таможенных органов, официальном интернет-сайте Евразийской экономической комиссии и Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

