Горячее лето 1 Алексей Копытько

1.06.2026, 10:50

Что готовят ВСУ.

Лето. Весной пройден путь от нефти к логистике. Сразу хочется зарифмовать: летом от логистики - к баллистике.

Думаю, пока преждевременно, хотя тенденция однозначная (с высокой вероятностью счёт будет открыт в этом году, не исключено – к осени, но какой-то устойчивый результат будет позже). Поэтому зафиксируем.

1. Полтора месяца назад (17 апреля) «Азов» показал элементы контроля автомобильной логистики в Донецке и вокруг него. Затем аналогичный контроль был проявлен в Мариуполе. Впоследствии структуры Сил обороны Украины начали модерировать трафик в Приазовье, вплоть до Крыма. И первые результаты в Крыму уже видны.

Сегодня 3-й корпус показал элементы контроля над автомобильной логистикой в Луганской области, вплоть до пункта пропуска «Изварино». С зимы постепенно увеличивалось давление на товарные поезда и цистерны.

Такой результат стал возможен благодаря комплексной работе по выносу ПВО (с февраля) и получению достаточного количества средств поражения.

Следующий очевидный рубеж: масштабирование на ВОТ, повышение плотности контроля, переход от десятков к сотням целей до того момента, когда россияне найдут противоядие (пара месяцев).

Но есть и ещё один рубеж: установление подобного контроля (глубиной до 200 км) по периметру госграницы Украины на севере. В этой полосе оказываются Брянск, Орёл, Курск, Белгород и Воронеж (на грани).

Сил и средств для одновременного масштабирования не будет. С точки зрения приоритетов важнее вычищать всё на ВОТ, дабы ослабить давление на фронт и сохранить жизни наших воинов. А вот для последовательного масштабирования силы (к осени) найдутся. Россияне наверняка предвидят эти ходы и будут принимать какие-то меры.

2. По текущей ситуации – читаем Константина Машовца.

Новости о деоккупации нашей земли и зачистке врага на ряде участков – это важно в моральном плане. В то же время стоит держать на краешке сознания то, что я описывал: россияне также могут «перекрасить» некоторые участки в свою пользу. Потому что там уже всё выгрызли российские дроны.

Речь не идёт о тех картах, где росвоенные врут командованию. Есть участки, которые наши войска формально контролируют, но удержание этих позиций может быть прекращено в любой момент. И это не должно стать шоком, потому что как-то драматически на общую ситуацию не повлияет.

На земле россияне загрызают Константиновку. Сколько там будут длиться городские бои – зависит от комплекса факторов (в т.ч. – от обоюдных атак на логистику противника). Базово – месяцы. Но с высокой вероятностью к осени город они разрушат, даже если не смогут захватить. Системного решения против тех же КАБов пока нет.

Это ужасно звучит. Но мы это видели неоднократно. Не только на Донбассе: Волчанск, Купянск, сейчас страдает Боровая…

Подползание живой силой на земле, создание постоянного давления – это важный, но недостаточный фактор для каких-то сдвигов в пользу россиян. Первейшее значение будет иметь комбинация давления людьми с воздействием дронов.

На тактическом уровне сложно излучать безудержный оптимизм. Потому что сил и средств у армии интервентов ещё много. Однако видны пределы, которых раньше не было. Также видны сильные стороны украинской армии. И это даёт опору.

3. Летом первейшее значение будет иметь 1) сохранение динамики снабжения войск (читай – взаимодействие с Европой) и 2) поддержка тыла. Срывы недопустимы. Именно поэтому сказать что-то ободряющее для тыла ещё сложнее.

У россиян практически не остаётся ходов. Им надо либо дестабилизировать украинский тыл, либо выводить из игры Европу. Запугивать Европу в данный момент они могут лишь точечно. Поэтому ближайшие пару месяцев с высокой вероятностью в больших тыловых городах будет тревожнее, чем сейчас.

В этом месте, с одной стороны, хочу поздравить родителей школьников с победой над учебным годом. А с другой, предлагаю вспомнить зиму и реалистично оценить, как вы будете проходить лето.

Если нет возможности подстраховаться с выездом, продумайте варианты смягчения жизни в условиях жары без электричества, централизованной воды и (вероятно) канализации. Опыта у нас всех уже много, но после зимы есть элементы самоуспокоения. Надо чуть усилий в оценку обстановки.

Это – негативный сценарий.

Действия россиян могут быть ограничены политическими факторами (не злить Трампа), успешными действиями наших (вспомните «Паутину»), какими-то внутрироссийскими процессами. Поэтому необязательно, что всё плохое – случится. Но риски есть.

4. Если чуть приподняться, открывается такое.

Через две недели США на месяц погружаются в атмосферу праздника. За это время они должны как-то порешать с Ираном и стабилизировать негатив.

Последние цитаты из Вашингтона с позитивной оценкой Украины не отменяют утверждение Рубио, что переговоры в РФ де-факто сейчас ничем не наполнены.

После праздника американцам и европейцам предстоит зафиксировать какой-то статус по НАТО. На сейчас – всё грустно, свежих идей нет. Единственное пространство, где есть просвет – это возможности Украины.

Я не исключаю, что под саммит НАТО явочным порядком оформится какой-то пакет проукраинских инициатив, который всем будет комфортно представить как отражение единой позиции в борьбе с силами зла (а-ля «Грипены»).

Что-то из них оперативно усилит на практике (как передача IRIS-T), что-то просто создаст ободряющий фон, с которым все зайдут в тревожный август…

5. Россия прожила 2 плохих месяца ужасного 2-го квартала. Даже помощь с высокими ценами на нефть не спасла, хоть и позволила избежать ряда жестких мер по сокращению затрат. Однако тревожность нарастает.

Интересный сюжет. Лавров позвонил Рубио с угрозами жахнуть по Киеву и предложением эвакуировать дипломатов. Рубио подал это в духе «Лавров хотел послать сигнал от Путина Трампу».

Внезапно вышел Ушаков и заявил, что никаких сигналов Лавров через Рубио не посылал, это всё враньё. В чём замысел, непонятно. Но выглядит как однозначный подрыв коммуникации Лаврова с Рубио. А поскольку все на нервах, начинаются инсинуации на счёт внутренних трений в РФ.

Поводы для искрения в РФ накапливаются. Критически нарастают противоречия между теми, кто наслаждается моментом, и теми, кто думает о будущем.

Я это уже описывал и в общих чертах, и на конкретных примерах.

Из злободневного: весной Силы обороны Украины обнулили программу развития «Транснефти» за 5 лет. Буквально разогнули одну из скреп России. Это не абстрактное утверждение – можно посчитать в уничтоженных резервуарах и магистральных насосах.

Стратегические отрасли РФ живут без инвестиций уже 4+ лет. Немало важного балансирует на грани скоропостижной деградации. Выкарабкаться из всего этого без масштабной сторонней помощи – невозможно. И даже при наличии помощи это потребует времени.

Помощь может прийти России только с запада, потому что Китай всё устраивает. Пекин не заинтересован в обрушении слабого зависимого московского баскака, но и пальцем не пошевелит, чтобы его усилить. Китаю даже интересна эскалация на европейском направлении, чтобы говорить на лучших условиях.

Принять помощь буржуинов Кремль в нынешней комплектации злых дедушек неспособен. Значит – надо их разукомплектовать.

Это – в интересах многонационального народа России и особенно – русских, которым Путин уготовил просто кошмарную судьбу.

6. Все говорящие головы РФ, которые сохранили чуточку адекватности и обладают хотя бы микроскопическим пространством для манёвра, верещат в один голос: раз нельзя всё это прекратить прямо сейчас, давайте летом ещё понадуваем щёки, а осенью как-то закруглим.

Такие настроения точно есть. Насколько они могут быть реализованы покажет в том числе обстановка на фронте. Отбрасывать вариант, что Путин решится на провокации против Европы, а после выборов форсирует мобилизацию – нельзя.

Отмахиваться от российской мобилизации, при всех очевидных сложностях её проведения, не стоит. В России будут сложности, но и нам будет эпически трудно. Мобилизация в РФ нам невыгодна. Поэтому летом, при всех перспективах ухудшения в тылу, надо как-то набраться сил, подтянуть хвосты и быть готовым не испугаться того, чем Кремль попытается удивить.

Россияне уже убедились, что по части упрямства – мы старшие братья. А они – жалкие эпигоны. На характере Украину передавить нельзя.

Возможные партнёры постепенно осознают, что воля к жизни и готовность сражаться у нас на порядок выше, чем у многих из них. И просто оттягиванием времени ценой украинской крови задача не решается. Потому что не меняются их свойства, их агрегатное состояние. Решение – в настоящей интеграции.

Летом приоритет в тылу – беречь себя и близких, синтезировать из космических энергий и сельхозработ запас ментальной прочности, взбодрить недобитые нервы. Материальная сторона у всех своя, но задача сохранить голову в порядке – единая.

Многие россияне весной столкнулись с тем, что мы уже прошли: с войной у себя дома. Воля, душевный настрой и ощущение правоты в такой ситуации определяют очень многое. А правда – на нашей стороне, на стороне Украины.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com