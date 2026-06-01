Николай Статкевич жестко высказался о стукачах в колониях 11 1.06.2026, 11:17

Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Моральных тормозов у таких людей уже нет.

Экс-политзаключенный, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в своем Telegram-канале поразмышлял о судьбе стукачей в колонии и о том, стоит ли им оказывать материальную помощь после выхода из тюрьмы.

— Один из моих знакомых, который живет за пределами Беларуси, поинтересовался моим мнением по вопросу, который дискутируется в сети — стоит ли правозащитникам оказывать материальную помощь бывшим политзаключенным, которые в колониях сотрудничали с администрацией и доносили ей на других политзаключенных. Короче, были «стукачами», как таких называют, — задался вопросом Статкевич.

— На мой взгляд, это вопрос в первую очередь к донорам, которые финансируют эту помощь, по каким заданным ими критериям она должна распределяться.

Но надо учитывать, что хоть в колонии заключенные обычно знают тех, кто «ходит в штаб» к оперативным сотрудникам, так как там такое тяжело скрыть, но нужны свидетельства, как минимум нескольких арестантов с хорошей репутацией. Так как в таком деле возможны и оговоры на фоне личной неприязни.

Да и «службы» любят поиграть в такие игры. К примеру, часто источниками сплетен про якобы «сотрудничество» кого-то с КГБ являются «сексоты» КГБ, — пишет политик.

Но самую большую проблему Николай Статкевич видит не в этом:

— Если кто-то становится даже мелким «стукачом» в колонии, чтобы улучшить свою ситуацию, то он садится на крючок на всю жизнь. Если это обычный уголовник, то после освобождения данные про его «стукачество» передаются в РОВД по месту жительства. Там его заставляют продолжать доносить на своих знакомых и друзей уже местной милиции. А бывает, что таких «подводят» и к «политическим». Досье же на освобождаемых «стукачей», которые доносили на своих товарищей в колонии, передаются КГБ.

Их могут сделать «сексотами» перед освобождением. Потом находят и за границей, так как Интернет позволяет, и предлагают продолжить «сотрудничество». При отказе угрожают близким, оставшимся в Беларуси, или опубликовать в сети видеодоказательства доносов в колонии.

Если бывший «стукач» или «сексот» соглашаются, то превращаются уже в «шпиона» иностранного государства в стране нахождения. А значит — в преступника по местным законам с перспективой нового заключения. Вот такая судьба предначертана «стукачам» — тем, кто решил улучшить свое положение ценой его ухудшения у других.

Главная проблема не в том, оказывать ли помощь тем, кого разоблачили как «стукача», а в безопасности тех правозащитников, которые ему эту помощь организуют и их близких на родине. Так как у людей, которые прошли этот путь от «стукачей» до «шпионов», моральных тормозов уже нет — сдадут и тех, кто им помогает.

Ну, пусть правозащитники сами решат, как с такими работать. Остальным же я рекомендую держаться от таких как можно дальше, — пишет Николай Статкевич.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com