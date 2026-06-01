Названо единственное место на Земле, где люди эволюционируют прямо на глазах 1 1.06.2026, 11:45

Эксперты изучили 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет.

На больших высотах Тибетского плато, где уровень кислорода в воздухе, которым дышат люди, заметно низок, человеческие сообщества процветают.

За более чем 10 000 лет заселения этого региона тела его жителей изменились. Жители этого региона максимально приспособились к атмосфере, которая для большинства людей невыносима. Обычный человек будет здесь страдать от недостаточного поступления кислорода к тканям организма через клетки крови – состояния, которое называют гипоксией, пишет «Фокус».

«Адаптация к гипоксии на большой высоте поразительна, потому что стресс очень сильный, одинаково ощущается всеми на данной высоте и поддается количественной оценке. Это прекрасный пример того, как и почему у нашего вида так много биологического разнообразия», — сказала антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв в США.

Билл годами изучала реакцию человека на гипоксические условия жизни. В исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, она и ее команда выявили некоторые специфические адаптации в тибетских общинах: черты, улучшающие способность крови доставлять кислород.

Билл и ее команда изучили 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, которые всю свою жизнь прожили в Непале на высоте более 3500 метров. Исследователи зафиксировали количество живорожденных детей — от 0 до 14 на женщину, в среднем 5,2 — а также физические и медицинские показатели.

Среди измеренных показателей был уровень гемоглобина, белка в красных кровяных клетках, отвечающего за доставку кислорода к тканям. Они также измерили, сколько кислорода переносит гемоглобин.

Интересно, что у женщин, показавших самый высокий уровень рождаемости здоровых детей, уровень гемоглобина был ни высоким, ни низким, а средним для всей группы.

Однако насыщение гемоглобина кислородом было высоким.

Результаты показывают, что эти адаптации позволяют максимально увеличить доставку кислорода к клеткам и тканям без сгущения крови — результат, который увеличил бы нагрузку на сердце, поскольку ему было бы трудно перекачивать более вязкую жидкость, оказывающую большее сопротивление потоку.

