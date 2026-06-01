Виталий Портников: Не стоит верить обещаниям Лукашенко 1 1.06.2026, 11:54

Не он распоряжается территорией Беларуси.

Вероятность нанесения ударов ракетами и беспилотниками с территории Беларуси по территории Украины достаточно велика. Об этом заявил известный украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников.

«Именно с территории Беларуси на украинскую землю шли войска, которые получили от Владимира Путина задачу оккупировать украинскую столицу, уничтожить легитимную украинскую власть и передать бразды правления в руки российских марионеток бывшего президента Виктора Януковича и бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука, — напоминает он. — Задачей марионеток было проведение в большей части Украины референдумов о присоединении украинских областей к Российской Федерации в качестве субъектов и превращение оставшейся территории Украины в часть союзного государства с Россией и Беларусью. Кстати, о конфигурации этого союзного государства, разумеется, решения также принимались бы в российской, а не в белорусской или в украинской столице.

Таким образом, с этого момента стало очевидно, что политическая автономия Александра Лукашенко значительно ограничена. Не с 2022 года, разумеется, а с 2020, когда диктатор подавил восстание собственных граждан, протестовавших против очередной грубой фальсификации итогов президентских выборов в стране и таким образом оказался критически зависимым от экономической помощи из России и политической поддержки российского руководства. Так что заявления Лукашенко о ненападении с белорусской территории не имеют никакого принципиального значения по той простой причине, что не Лукашенко распоряжается территорией Беларуси.

На земле собственной страны Лукашенко окончательно превратился из президента в губернатора, выполняющего любые решения президента Российской Федерации, политического и военного руководства России. И пока мы не получим ответа на вопрос, будет ли происходить вторжение в Украину с территории Беларуси, считать, что белорусское направление не является критическим для украинской армии было бы крайне неосмотрительно. А ответ на этот вопрос может дать отнюдь не Александр Лукашенко.

Единственный человек, который может дать ответ на вопрос, произойдет ли новое нападение на Украину с территории Беларуси, это президент Российской Федерации Владимир Путин. И тут мы вновь можем анализировать то, насколько российскому президенту необходимо подобное нападение. Ведь так просто дойти до Киева или до Чернигова, как это планировал Путин в феврале 2022 года, и тогда не удалось и сейчас не удастся, когда украинские войска готовятся к возможному подобному повороту событий.

И если в 2022 году невозможно было себе даже представить, что Украина будет наносить удары по белорусской территории, то теперь невозможно себе представить другое, что Украина не будет наносить удары по белорусской территории в случае, если с этой территории будет осуществлено новое нападение на Украину. А таким образом Владимиру Путину и Александру Лукашенко придется попрощаться с белорусской нефтепереработкой, необходимой для вооруженных сил Российской Федерации для продолжения войны против Украины. Таким образом Владимиру Путину и Александру Лукашенко придется попрощаться с теми эксклюзивными контактами, которые Александр Лукашенко устанавливает с администрацией американского президента Дональда Трампа в пользу администрации Владимира Путина.

Ведь мы прекрасно понимаем, что одно дело – это вторжение регулярных российских войск с белорусской территории, и совсем другое – это возможность нанесения ударов ракетами и беспилотниками с территории Республики Беларусь по территории Украины. Это вряд ли повлияет на американо-белорусские контакты достаточно серьезно, а значит, может стать опасностью в любой момент».

