26 апреля 2026, воскресенье, 14:15
Сделаем оборону Европы снова великой

  • 26.04.2026, 13:32
Сделаем оборону Европы снова великой

Европа ускоряет перевооружение и делает ставку на технологии и автономию.

Европа тратит на оборону больше, чем когда-либо в современной истории, однако ключевой вопрос сегодня заключается не в объемах расходов, а в их эффективности. Эксперты и авторы нового стратегического подхода подчеркивают: реальная боеспособность зависит от скорости внедрения технологий, управленческих решений и технологического превосходства, а не только от бюджетов, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне изменения роли США в европейской безопасности союзники по НАТО в Европе вынуждены все активнее задумываться о самостоятельной обороне континента. Вашингтон по-прежнему остается важнейшим партнером, однако его стратегические приоритеты смещаются, а оборонно-промышленная база США испытывает перегрузку.

В этих условиях Европе предлагается выстраивать собственную систему безопасности — от разведки и систем управления до противоракетной обороны, киберзащиты, космических технологий и производства боеприпасов. Цель — создать «европейскую опору» внутри НАТО, способную действовать автономно и уверенно.

Особое внимание уделяется технологическому фактору. Современная война все больше зависит от программного обеспечения, беспилотников, искусственного интеллекта, сенсоров и роботизированных систем. Побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации на поле боя.

ЕС может ввести «квоту инноваций и стратегических систем» — не менее 10% оборонных расходов ЕС должны направляться на прорывные технологии и критическую инфраструктуру, с постепенным ростом до 30% к 2030 году.

Финансирование должно охватывать как разработку автономных систем, ИИ и высокоточного оружия, так и спутниковую разведку, защищенные коммуникации и интегрированную логистику. Для ускорения процессов предлагается создать отдельный «быстрый контур закупок» вне традиционной бюрократической системы.

Также подчеркивается необходимость кооперации государств, армии, промышленности и частного капитала в формате «Команды Европа». Такой подход должен ускорить инновации, укрепить промышленность и снизить зависимость от внешних поставщиков.

Европа станет сильнее не просто увеличивая расходы, а радикально ускоряя внедрение технологий и делая ставку на стратегическую автономию.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук