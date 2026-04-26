Сделаем оборону Европы снова великой
- 26.04.2026, 13:32
Европа ускоряет перевооружение и делает ставку на технологии и автономию.
Европа тратит на оборону больше, чем когда-либо в современной истории, однако ключевой вопрос сегодня заключается не в объемах расходов, а в их эффективности. Эксперты и авторы нового стратегического подхода подчеркивают: реальная боеспособность зависит от скорости внедрения технологий, управленческих решений и технологического превосходства, а не только от бюджетов, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне изменения роли США в европейской безопасности союзники по НАТО в Европе вынуждены все активнее задумываться о самостоятельной обороне континента. Вашингтон по-прежнему остается важнейшим партнером, однако его стратегические приоритеты смещаются, а оборонно-промышленная база США испытывает перегрузку.
В этих условиях Европе предлагается выстраивать собственную систему безопасности — от разведки и систем управления до противоракетной обороны, киберзащиты, космических технологий и производства боеприпасов. Цель — создать «европейскую опору» внутри НАТО, способную действовать автономно и уверенно.
Особое внимание уделяется технологическому фактору. Современная война все больше зависит от программного обеспечения, беспилотников, искусственного интеллекта, сенсоров и роботизированных систем. Побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации на поле боя.
ЕС может ввести «квоту инноваций и стратегических систем» — не менее 10% оборонных расходов ЕС должны направляться на прорывные технологии и критическую инфраструктуру, с постепенным ростом до 30% к 2030 году.
Финансирование должно охватывать как разработку автономных систем, ИИ и высокоточного оружия, так и спутниковую разведку, защищенные коммуникации и интегрированную логистику. Для ускорения процессов предлагается создать отдельный «быстрый контур закупок» вне традиционной бюрократической системы.
Также подчеркивается необходимость кооперации государств, армии, промышленности и частного капитала в формате «Команды Европа». Такой подход должен ускорить инновации, укрепить промышленность и снизить зависимость от внешних поставщиков.
Европа станет сильнее не просто увеличивая расходы, а радикально ускоряя внедрение технологий и делая ставку на стратегическую автономию.