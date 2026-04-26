У болельщицы остановилось сердце на футбольном матче в Барановичах 26.04.2026, 14:13

Женщине помогли медики.

ЧП произошло 25 апреля на стадионе в Барановичах, где играли футболисты местного футбольного клуба и «Динамо-Минск». Во время матча, как пишет tribuna.com, у одной из болельщиц остановилось сердце.

Как сообщили изданию очевидцы, женщине помогли медики, которые дежурили на матче. Болельщицу удалось спасти.

В каком она состоянии сейчас, неизвестно.

Между тем, матч закончился со счетом 2:3 в пользу «Динамо-Минск».

