У болельщицы остановилось сердце на футбольном матче в Барановичах
- 26.04.2026, 14:13
Женщине помогли медики.
ЧП произошло 25 апреля на стадионе в Барановичах, где играли футболисты местного футбольного клуба и «Динамо-Минск». Во время матча, как пишет tribuna.com, у одной из болельщиц остановилось сердце.
Как сообщили изданию очевидцы, женщине помогли медики, которые дежурили на матче. Болельщицу удалось спасти.
В каком она состоянии сейчас, неизвестно.
Между тем, матч закончился со счетом 2:3 в пользу «Динамо-Минск».