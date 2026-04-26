закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У болельщицы остановилось сердце на футбольном матче в Барановичах

  • 26.04.2026, 14:13
Женщине помогли медики.

ЧП произошло 25 апреля на стадионе в Барановичах, где играли футболисты местного футбольного клуба и «Динамо-Минск». Во время матча, как пишет tribuna.com, у одной из болельщиц остановилось сердце.

Как сообщили изданию очевидцы, женщине помогли медики, которые дежурили на матче. Болельщицу удалось спасти.

В каком она состоянии сейчас, неизвестно.

Между тем, матч закончился со счетом 2:3 в пользу «Динамо-Минск».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук