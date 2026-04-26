26 апреля 2026, воскресенье, 19:10
Госпредприятие, ответственное за захоронение радиоактивных отходов, скрыло имена сотрудников

3
  • 26.04.2026, 15:19
  • 2,586
Госпредприятие, ответственное за захоронение радиоактивных отходов, скрыло имена сотрудников

Данные пропали после того, как должность директора занял экс-сотрудник КГБ.

С сайта БелРАО пропали данные о структуре предприятия и именах сотрудников, заметило гомельское независимое издание «Флагшток». Если раньше на странице «О предприятии» были фото и имена руководителей и других сотрудников, то сейчас этой информации нет.

Издание отметило, что данные пропали после того, как должность директора предприятия занял экс-сотрудник КГБ Михаил Кисель.

Напомним, для строительства ядерного могильника сейчас выбирают площадку из трех вариантов: Хойникский район на Гомельщине (территория зоны отчуждения у радиационного заповедника), Мстиславский район Могилевщины и Островецкий район на Гродненщине — рядом с БелАЭС. Жители Мстиславского района выступили против строительства могильника.

