Госпредприятие, ответственное за захоронение радиоактивных отходов, скрыло имена сотрудников

Госпредприятие, ответственное за захоронение радиоактивных отходов, скрыло имена сотрудников3
- 26.04.2026, 15:19
Данные пропали после того, как должность директора занял экс-сотрудник КГБ.
С сайта БелРАО пропали данные о структуре предприятия и именах сотрудников, заметило гомельское независимое издание «Флагшток». Если раньше на странице «О предприятии» были фото и имена руководителей и других сотрудников, то сейчас этой информации нет.
Издание отметило, что данные пропали после того, как должность директора предприятия занял экс-сотрудник КГБ Михаил Кисель.
Напомним, для строительства ядерного могильника сейчас выбирают площадку из трех вариантов: Хойникский район на Гомельщине (территория зоны отчуждения у радиационного заповедника), Мстиславский район Могилевщины и Островецкий район на Гродненщине — рядом с БелАЭС. Жители Мстиславского района выступили против строительства могильника.