Forbes: США могут получить неожиданные «призы» в войне в Иране благодаря древнему закону 1 26.04.2026, 9:59

Фото: ВМС США

Закон не применялся со времен Второй мировой войны.

Блокада против Ирана может принести США неожиданную прибыль и выгоду благодаря так называемому закону о призовых судах, который не применялся со времен Второй мировой войны. Однако нюанс в том, что таким удобным моментом могут воспользоваться не только США, пишет Forbes.

Закон о призовых судах – это свод морского права и права вооруженных конфликтов, который применяется к захваченным нейтральным или вражеским торговым судам. Закон применяется к гражданским торговым судам, в отличие от вражеских военных кораблей или самолетов, которые автоматически становятся военной добычей после захвата. При этом он применяется только во время вооруженного конфликта. Как указывает Forbes, примером применения этого закона является захват США иранского судна M/V Touska за нарушение американской блокады иранских портов 19 апреля.

После захвата суда могут быть сопровождены в порт, находящийся под юрисдикцией воюющей стороны, для осмотра и рассмотрения дела призовым судом. Этот суд определит, был ли захват законным. Если да, суд может признать судно и груз призом и передать право собственности захватившему государству.

В США федеральные окружные суды имеют юрисдикцию в качестве призовых судов, но призовые суды не создавались с 1956 года. Если разрешение спора не представляется возможным, государство может уничтожить приз после принятия всех возможных мер для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Последствия применения закона

Соединенные Штаты, возможно, хотят дать понять своим противникам, что они будут агрессивно отстаивать свои права как воюющая сторона в военно-морской войне. Применение закона о призовых судах также послало бы четкий сигнал нейтральным торговым судам, направляющимся в иранские порты, не нарушать блокаду США нигде в мире.

Законодательство о призах также может стать полезным инструментом для Соединенных Штатов в любом будущем конфликте с Китаем. Китай активно строит торговые суда двойного назначения, которые также могут использоваться в военных целях. Китай обладает крупнейшим в мире торговым флотом по тоннажу и сильно зависит от морских перевозок энергоносителей и материалов. Законодательство о призах позволит захватывать китайские торговые суда, где бы они ни находились, за пределами нейтральной территории.

При этом возрождение законов о призах и добыче также может повлиять на будущее конфликта.

Как отмечает Forbes, Иран может использовать терминологию «приз» и «добыча» при перехвате судов, что осложнит информационную кампанию США о законности собственных действий. Применение призового права в нынешнем конфликте между Соединенными Штатами и Ираном также может открыть Китаю возможность применить аналогичные законы против Соединенных Штатов в возможной войне.

