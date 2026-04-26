закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

  26.04.2026, 11:25
  • 2,690
Долгожданный недорогой SUV Nissan удивил всех

Внедорожник показали с эффектной светотехникой.

Новый Nissan Terrano 2026 года – долгожданный внедорожник, который удивил всех сразу по нескольким направлениям. Автомобиль рассекретили для недорогого популярного сегмента и показали на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, премьеру автомобиля анонсировали заранее. Но все ожидали увидеть электромобиль, а новый Nissan Terrano PHEV оказался плагин-гибридным кроссовером. Это скорее плюс.

Вдобавок производитель подготовил мощную силовую установку с отдачей 429 л.с. Также интересно, что в последний раз кроссовер Nissan Terrano был известен как немного измененный вариант бюджетника Renault Duster. Но производитель вернул это имя на более крупный SUV с рамной конструкцией.

На фото показали внедорожник с эффектной светотехникой. А кузов выполнили в модном геометричном стиле, который напоминает классические SUV. На фоне современных моделей Nissan такое решение выглядит свежо.

Пока это концепт. Однако автомобиль очень близок к серийному производству. Еще одна новинка, которую уже тоже анонсировали, – новый внедорожник Nissan Xterra 2028 года. Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6 (в том числе в составе гибрида). Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

