По ком звонит колокол 5 Любовь Лунева, «Белсат»

26.04.2026, 12:11

Фото: Владимир Сапогов / vytoki.net

Цепная реакция не завершилась.

«Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Прошло четыре столетия, но эти слова английского поэта Джона Донна не только не потеряли первоначального смысла, но приобрели еще большую актуальность в наши дни.

...30 сентября 1989 года в столице БССР несколько тысяч человек собрались возле парка Челюскинцев и двинулись в сторону Дома правительства на площадь Ленина. Впереди процессии несли церковный колокол. Позже он получит в народе название «чернобыльского». В тот день люди шли молча, и только колокол свидетельствовал о приближении процессии. Многие прохожие присоединялись к колонне, и она на глазах увеличивалась с каждой минутой. По оценкам наблюдателей, на площадь пришли не менее 50 тысяч человек. Во время СССР это было ЧП. Ведь любые меры были исключительно по разнарядке властей. Да и то два раза в год – 1 мая и 7 ноября. Субботники не в счет.

В этой же акции были совсем другие организаторы – Белорусский народный фронт. Это был первый «Чернобыльский шлях» и он проходил не в день годовщины катастрофы, а 30 сентября как реакция народа на публикацию сведений о радиоактивном загрязнении территорий республик СССР, рассекреченных властями после трех лет молчания. Это был протест, в котором слились и боль, и гнев, и печаль. Три года молчания! Три года, когда нужно было действовать решительно, как и положено в эпицентре ядерного поражения, чтобы спасти здоровье людей и человеческие жизни. Сколько маленьких детей оказались в палатах со страшными диагнозами! Скольким беременным женщинам прервали беременность! Сколько ликвидаторов аварии попали на больничные койки! Сколько семей столкнулись со страданиями и горечью утрат! А сколько сотен тысяч уже заболели раком! Все это можно было бы минимизировать, если бы не было этого проклятого молчания и бездействия.

И толку, что за пару месяцев до Чернобыльской катастрофы, в феврале 1986-го, состоялся XXVII съезд КПСС, на котором прозвучал лозунг «Гласность». Только оказалось, что каждый вкладывал в это свой смысл. Народ воспринял лозунг как надежду на открытость информации без цензуры. А ЦК КПСС, оказывается, имел в виду решение проблем в развитии экономики. Никто не знает, сколько за эти три года было съедено «грязных» продуктов, сколько водоемов и рек не были закрыты для купания, как и сколько гектаров леса, в котором народ собирал грибы и ягоды, накрыла радиация. Произошло то, чего никто не ожидал от «родных» партии и правительства: народ никто спасать не стал. В самой страшной из всех возможных техногенных катастроф на Земле люди оказались наедине с этой бедой. Но нет худа без добра – взрыв в Чернобыле породил цепную реакцию, разрушившую все фундаменты, на которых держался коммунистический режим.

По ком звонил тот звон? Что траурный звон предвещал народу Беларуси? Думали ли в тот день участники акции и наблюдатели, что впереди их ждут еще большие испытания? Мог ли тогда кто-то поверить, что не пройдет и 10 лет, как на загрязненных территориях начнут пахать и сеять? Мог ли кто-то представить себе, что новые власти не только не будут способствовать оздоровлению маленьких граждан Беларуси, но даже начнут препятствовать вывозу детей на оздоровление за границу? Можно ли тогда было представить себе, что в стране произойдут такие события, что эта страшная катастрофа отойдет на задний план? Еще несколько лет – и ликвидаторов лишат всех льгот. Еще немного – и Центр реабилитации ликвидаторов-чернобыльцев перенесут подальше от Минска в Гомель?

...Когда случился взрыв, я работала в ночную смену в Институте математики. Посреди ночи позвонили мои друзья из Института ядерной физики, сказали, что у них ЧП: на внешних приборах радиация, а внутри все в норме. Как такое может быть? Что происходит? Ночь. Выходной. Звонить начальству? Еще не было 8 утра, как прибежал наш заведующий лабораторией. Он едва скрывал волнение. Сказал, что «голоса» передали об аварии на Чернобыльской АЭС. Нас накрыла радиация. Ветер в нашу сторону.

«Нужно как можно меньше времени быть на улице. Пользуйтесь троллейбусами. Они наиболее безопасны в такой ситуации. Не вешайте белья сушиться на балконе, – сделал паузу и добавил. – Как вариант – красное вино будет кстати, ну и может быть то, что дают во вредных цехах, ну, что-то вроде мармелада или пастилы».

Пастила в тот момент в БССР была уже в дефиците. Да многое было дефицитом. Экономика едва держалась.

Насколько все серьезно? Сады цветут, весна. Запахи первых цветов. Начало дач. В электричках народ делится информацией. Кто-то рассказывает, как в Гомеле готовились к эвакуации, так как была вероятность взрыва еще одного блока реактора. Стояли поезда на путях. Боялись паники. Дачники говорили, что в модных тогда очках-хамелеонах линзы в день аварии были красного цвета. Кто-то возмущался, потому что не предупредили, что копаться в огородах опасно. А что может случиться? Ну, может, у кого-то потом проблемы со здоровьем могут быть. Кто его знает. Чем питаться? Можно ли делать всеми любимый этой порой окрошку со щавеля? Можно ли загорать? Кто ответит народу? «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна», «Радио Свобода» – единственные источники информации. Люди, держась за антенну, прислушиваясь через треск «глушилок», ловили каждое слово.

...Не будет нас, не будет даже наших правнуков, а изотопы плутон-239 и америций-241 будут распадаться еще тысячи лет... Прошло лишь 40. В стране, больше других пострадавшей от чернобыльской катастрофы, так и не приняли программы диспансеризации населения. До сих пор скрывается статистика роста онкологических заболеваний из-за последствий радиации. «Грязные» продукты продаются в магазинах. Ученые, исследовавшие проблему воздействия малых доз радиации на организмы, изгнаны из страны. Страна под оккупацией. А когда оккупантам было дело до здоровья местного населения? Чернобыль взорвал порочную систему, созданную большевиками после катастрофы 1917 года в России. Цепная реакция не завершилась. И это не только о распаде изотопов.

