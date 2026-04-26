26 апреля 2026, воскресенье, 14:15
Названа неожиданная альтернатива пешим прогулкам для здоровья

  26.04.2026, 13:09
Названа неожиданная альтернатива пешим прогулкам для здоровья

Простая процедура снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на сердце.

Горячая ванна может приносить организму пользу, сопоставимую с 30-минутной прогулкой, а также положительно влиять на уровень сахара в крови и артериальное давление.

Об этом сообщило издание Yourtango.

В рамках эксперимента под руководством доктора Стива Фолкнера из британского Университета Лафборо 14 мужчин прошли два испытания: часовую езду на велосипеде и часовое пребывание в ванне с водой температурой 38°C. В обоих случаях исследователи стремились повысить температуру тела участников примерно на один градус.

Ожидаемо, велосипедная тренировка помогла сжечь больше калорий. В то же время час в горячей ванне позволил сжечь около 140 калорий — примерно столько же, сколько средний человек тратит во время 30-минутной прогулки.

Кроме того, ученые отслеживали уровень сахара в крови участников в течение суток после каждого испытания. Выяснилось, что после еды пиковый уровень глюкозы в день принятия ванны был примерно на 10% ниже, чем после велотренировки.

Ученые объясняют это эффектом пассивного нагрева — когда температура тела повышается без физической активности. По данным исследований, это может иметь противовоспалительное действие, улучшать кардиометаболическое здоровье и снижать риски развития ожирения, диабета и повышенного давления.

Отдельное исследование Университета Орегона показало, что регулярные горячие ванны могут снижать артериальное давление. Вероятно, это связано с увеличением уровня оксида азота, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.

Также финское исследование 2015 года выявило связь между частым посещением сауны и меньшим риском сердечных приступов и инсультов у мужчин.

Впрочем, специалисты подчеркивают: горячая ванна не может полностью заменить физические упражнения. Тренировки остаются важными для развития силы, выносливости, работы лёгких и общего укрепления организма. Однако в дни восстановления или при ограниченной подвижности горячая ванна может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук