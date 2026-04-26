Названа неожиданная альтернатива пешим прогулкам для здоровья 1 26.04.2026, 13:09

Простая процедура снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на сердце.

Горячая ванна может приносить организму пользу, сопоставимую с 30-минутной прогулкой, а также положительно влиять на уровень сахара в крови и артериальное давление.

Об этом сообщило издание Yourtango.

В рамках эксперимента под руководством доктора Стива Фолкнера из британского Университета Лафборо 14 мужчин прошли два испытания: часовую езду на велосипеде и часовое пребывание в ванне с водой температурой 38°C. В обоих случаях исследователи стремились повысить температуру тела участников примерно на один градус.

Ожидаемо, велосипедная тренировка помогла сжечь больше калорий. В то же время час в горячей ванне позволил сжечь около 140 калорий — примерно столько же, сколько средний человек тратит во время 30-минутной прогулки.

Кроме того, ученые отслеживали уровень сахара в крови участников в течение суток после каждого испытания. Выяснилось, что после еды пиковый уровень глюкозы в день принятия ванны был примерно на 10% ниже, чем после велотренировки.

Ученые объясняют это эффектом пассивного нагрева — когда температура тела повышается без физической активности. По данным исследований, это может иметь противовоспалительное действие, улучшать кардиометаболическое здоровье и снижать риски развития ожирения, диабета и повышенного давления.

Отдельное исследование Университета Орегона показало, что регулярные горячие ванны могут снижать артериальное давление. Вероятно, это связано с увеличением уровня оксида азота, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.

Также финское исследование 2015 года выявило связь между частым посещением сауны и меньшим риском сердечных приступов и инсультов у мужчин.

Впрочем, специалисты подчеркивают: горячая ванна не может полностью заменить физические упражнения. Тренировки остаются важными для развития силы, выносливости, работы лёгких и общего укрепления организма. Однако в дни восстановления или при ограниченной подвижности горячая ванна может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни.

