Кипр закрывает визовые центры в России
- 12.06.2026, 4:46
Детали.
Кипр прекращает работу своих визовых центров в России и с 15 июня переводит прием заявлений на национальные визы исключительно в консульские учреждения. Об этом сообщило посольство страны.
Так, с 15 июня подать документы на получение визы можно будет только непосредственно в консульском отделе посольства Кипра в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
В дипмиссии пояснили, что 13 июня прием заявлений через визовые центры BLS International будет прекращен из-за окончания срока действия договора. Заявители, подавшие документы до 11 июня, смогут получить паспорта в центрах, где были поданы заявления.
В посольстве отметили, что рассчитывают в ближайшее время подписать новое соглашение с внешним оператором визовых услуг.
Кипр входит в Европейский союз, но не является частью Шенгенской зоны и выдает собственные национальные визы.
После начала войны России против Украины Кипр усилил контроль за российским капиталом и соблюдением санкций Европейского союза. Власти республики совместно с ФБР проводили проверки российских бизнесменов и их финансовых структур.
Также Кипр пересмотрел решение о предоставлении гражданства по программе «золотых паспортов». За прошедшие годы гражданства Кипра были лишены десятки инвесторов и членов их семей, в частности Дерипаска, Гуцериев, Кесаев, Кузьмичев, Пономаренко, Мошкович и Ломакин.