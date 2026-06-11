Украинские военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим

Украинские военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим1
- 11.06.2026, 22:38
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Видеофакт.
Россияне потеряли последний целый мост, который обеспечивал вражескую логистику с временно оккупированного Крыма. В ночь на 11 июня Силы обороны Украины парализовали этот важный путь в Армянске.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло.
По информации украинских военных, серия точных ударов по объекту была нанесена в ночь на 11 июня.
В зоне поражения вблизи моста в Армянске на тот момент было сосредоточено до 50 вражеских грузовиков с боекомплектом и горючим. Этот транспорт оккупанты готовили для отправки на Гуляйпольское направление.
Сам мост полностью вывели из строя с помощью средств FirePoint. В повторном поражении сооружение не нуждается, поскольку важный логистический путь врага теперь полностью парализован.