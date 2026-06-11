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Nvidia создаст ИИ-помощника для врачей, который сможет заполнять документы

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  • 11.06.2026, 22:01
Nvidia создаст ИИ-помощника для врачей, который сможет заполнять документы

Он ускорит прием пациентов врачами.

Компания Nvidia объявила о сотрудничестве с разработчиком медицинской платформы Abridge для создания специализированной модели искусственного интеллекта (ИИ) для здравоохранения. Новый ИИ будет использоваться внутри платформы Abridge и поможет врачам в ведении документации, анализе клинических данных и поддержке принятия решений. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Модель создается на базе открытых ИИ-моделей семейства Nemotron от Nvidia и будет дополнительно обучаться на обезличенных медицинских данных Abridge. По словам представителей компаний, это позволит адаптировать систему к реальным условиям работы медицинских учреждений и особенностям общения врачей с пациентами.

Платформа Abridge уже использует технологию автоматической расшифровки разговоров между врачом и пациентом. Новый ИИ должен расширить возможности сервиса и ускорить обработку медицинской информации. Ожидается, что в будущем подобные решения смогут помогать врачам в режиме реального времени во время приема пациентов.

Новая модель должна стать доступна пользователям до конца текущего года. В Nvidia считают, что открытые модели могут применяться не только в цифровой медицине, но и в разработке лекарств, медицинских устройств и других направлениях здравоохранения.

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