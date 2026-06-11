США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Кубы
- 11.06.2026, 21:52
Госсекретарь США сделал критическое заявление в адрес коммунистического режима.
Министерство финансов США ввело санкции против государственной нефтяной компании Кубы Union Cuba Petroleo (CUPET), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
CUPET внесли в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц — реестр, в который включены физические лица, юридические лица и организации, с которыми гражданам США запрещено вести деловые отношения.
«Мы продолжим подрывать способность коммунистического режима использовать свою энергетическую торговлю для продвижения своей коррумпированной повестки и жестокого подавления кубинского народа», — написал в X госсекретарь США Марко Рубио.
В начале июня Вашингтон ввел санкции против кубинского президента Мигеля Диас-Канеля, а месяцем ранее — против 11 кубинских чиновников, включая министра связи страны и нескольких военачальников.