США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Кубы 11.06.2026, 21:52

Госсекретарь США сделал критическое заявление в адрес коммунистического режима.

Министерство финансов США ввело санкции против государственной нефтяной компании Кубы Union Cuba Petroleo (CUPET), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

CUPET внесли в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц — реестр, в который включены физические лица, юридические лица и организации, с которыми гражданам США запрещено вести деловые отношения.

«Мы продолжим подрывать способность коммунистического режима использовать свою энергетическую торговлю для продвижения своей коррумпированной повестки и жестокого подавления кубинского народа», — написал в X госсекретарь США Марко Рубио.

В начале июня Вашингтон ввел санкции против кубинского президента Мигеля Диас-Канеля, а месяцем ранее — против 11 кубинских чиновников, включая министра связи страны и нескольких военачальников.

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