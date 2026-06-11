В России поползли слухи об отставке Набиуллиной, Мишустина и введении «мобилизационной экономики» 6 11.06.2026, 22:28

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Эльвира Набиуллина

Фото: ТАСС

Что известно.

Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая, сославшись на больничный, пропустила Петербургский экономический форум, породили волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти.

Телеграм-канал «Можем объяснить», заявляющий, что имеет источники, близкие к ЦБ и администрации президента, утверждает, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который занимала с 2013 года. По словам источников «МО», Набиуллина якобы недовольна курсом Кремля: она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения, закрытия границ и т. п. Отсутствие Набиуллиной на ПМЭФ источник «МО» называют «дипломатической болезнью»: Она «проинформировала вождя, дипломатично заболела и ждет его ответа».

Одновременно появились слухи о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Тиражируется версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов — ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике, пишет политолог Илья Гращенков.

Сторонник логики «осажденной крепости» и госпланирования, Белоусов воспринимается как человек мобилизационного подхода, способный вписаться в логику экономики длительного противостояния, отмечает Гращенков: «Но его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьёзный сигнал: государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики».

По сути, речь идет о мандате правительства на новую экономическую систему — условный Госплан, экономику военного заказа, ручное распределение ресурсов и приоритет промышленной мобилизации. Слухи об отставке правительства «стоит воспринимать именно как слухи», подчеркивает Гращенков: «Это отражение нервозности элит вокруг состояния экономики». Хотя сам сценарий отставки правительства эксперт не считает «фантастическим»: Кремль может пойти на это, чтобы снять накопленное раздражение общества, которое недовольно инфляцией, ограничениями и блокировками интернета.

Что касается Набиуллиной, то она исходит из того, что в 2027 году покинет пост главы ЦБ, говорил ранее The Bell ее знакомый. В следующем году закончится третий и последний по закону срок полномочий Набиуллиной, хотя при желании законодательство можно и поменять ради ее четвертого срока, говорили источники The Bell.

«Сама Набиуллина хочет на волю, но чувства у нее смешанные», — утверждал один из собеседников издания. По данным The Bell, сменить Набиуллину могут замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ВТБ Андрей Костин либо глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, хотя предметных обсуждений новой кандидатуры еще не было.

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